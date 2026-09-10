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iPhone Duo Türkiye Fiyatı ve Özellikleri: İşte iPhone Duo Hakkında Bilmeniz Gerekenler

iPhone Duo Türkiye Fiyatı ve Özellikleri: İşte iPhone Duo Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 12:09
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Apple'ın uzun süredir merakla beklenen katlanabilir telefonu iPhone Duo resmi olarak tanıtıldı. İnce tasarımı, 7.6 inçlik katlanabilir iç ekranı, A20 Pro çipi ve katlanma izini minimuma indiren yenilikçi mühendisliğiyle dikkat çeken cihazın Türkiye fiyatı ve çıkış takvimi de netleşti. Peki iPhone Duo'nun özellikleri neler? iPhone Duo kaç para? Katlama izi nasıl minimuma indirildi? 

İşte Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone Duo hakkında bilmeniz gerekenler.

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Ekran ve Katlanma İzi Çözümü

Ekran ve Katlanma İzi Çözümü

iPhone Duo, bir telefonun pratikliği ile bir tabletin geniş ekran alanını bir araya getiriyor.

  • Çift Ekran Yapısı: Dış tarafta 5.4 inç Super Retina XDR, açıldığında ise 7.6 inç Nano-texture katlanabilir Super Retina XDR ekran yer alıyor.

  • 120 Hz ProMotion: Her iki panel de 120 Hz yenileme hızı, Hep Açık ekran ve Dynamic Island desteği sunuyor.

  • Yansıma Önleme: İç ekrandaki Nano-texture kaplama yansımaları engelliyor ve dış mekanda yüksek parlaklık seviyelerine ulaşıyor.

Peki iPhone Duo'da Katlanma İzi Neden Az?

Menteşe mekanizması 100’den fazla hassas parçadan oluşuyor. Optik şeffaf yapıştırıcılar ve katmanlı yapı sayesinde ekran tamamen açıldığında katlanma izi fark edilmeyecek kadar belirsizleşiyor.

Tasarım, Performans ve Donanım

Tasarım, Performans ve Donanım

  • Malzeme ve Gövde: Titanyum çerçeve ve titanyum menteşe kapağıyla üretilen cihaz; açık halde 5,2 mm, kapalı halde ise 11,3 mm kalınlığa sahip.

  • A20 Pro Çip ve Soğutma: İnce gövdede ısınmayı önlemek için özel bir buhar haznesi (vapor chamber) soğutma sistemi entegre edilmiş. İşlemcide 6 çekirdekli CPU ve 7 çekirdekli GPU bulunuyor.

  • iOS 27 ve Yapay Zeka: iOS 27 ile gelen Apple Intelligence ve Siri AI altyapısını destekliyor.

  • Touch ID Geri Döndü: İnce gövde yapısı sebebiyle Face ID yerine güç tuşuna entegre Touch ID parmak izi okuyucusu tercih edilmiş.

  • Kamera Denetimi Düğmesi: Gövdede fotoğraf ve video araçlarına hızlı erişim sağlayan özel bir fiziksel buton yer alıyor.

iOS 27 ile Gelen Katlanabilir Ekran Deneyimi

iOS 27 ile Gelen Katlanabilir Ekran Deneyimi

Apple, katlanabilir ekranın avantajlarını ortaya çıkarmak için iOS işletim sisteminde önemli yenilikler sundu:

  • iPad Gibi Çoklu Görev (Split View): Bir iPhone'da ilk kez iki uygulama yan yana (Split View) çalıştırılabiliyor. Uygulamalar birbirine kilitlenebiliyor; aralarında sürükle-bırak yöntemiyle metin veya görsel taşınabiliyor.

  • Çadır ve Stant Modu: Cihaz yarı katlanmış halde masaya konulduğunda arayüz otomatik şekil değiştiriyor. Örneğin video izlerken içerik üst ekranda kalırken, oynatma kontrolleri alt ekrana kayıyor. Gece masaya bırakıldığında ise başucu saatine (StandBy) dönüşüyor.

  • Apple Pencil Desteği: 7,6 inçlik geniş iç ekran Apple Pencil (USB-C) modelini destekliyor. Bu sayede cihaz taşınabilir bir dijital not defterine ve çizim tabletine dönüşüyor.

Kamera Özellikleri

Kamera Özellikleri

  • Arka Kameralar: 48 MP Fusion Ana Kamera ve 48 MP Fusion Ultra Geniş Açılı Kameradan oluşan çift kamera sistemi bulunuyor.

  • Ön ve İç Kameralar: Dış ekranda 12 MP Center Stage kamera, iç ekranda ise ekran alanını kesintisiz kılan ekran altı FaceTime kamera yer alıyor.

  • Video: 4K çözünürlükte 120 fps Dolby Vision çekim desteği, Sinematik mod ve Makro çekim yeteneklerine sahip.

Pil Ömrü ve SIM Kart Detayı

Pil Ömrü ve SIM Kart Detayı

  • Kullanım Süresi: Dış ekranda 44 saate kadar, iç ekranda ise 31 saate kadar video oynatma imkanı sunuyor.

  • Hızlı Şarj Esnekliği: Kablolu hızlı şarj kullanıldığında yaklaşık 20 dakikada %50 şarj seviyesine ulaşıyor. MagSafe veya Qi2 kablosuz şarj tercih edildiğinde ise %50 şarj seviyesine yaklaşık 30 dakikada ulaşılabiliyor.

  • Fiziksel SIM Yok: Cihazda fiziksel SIM kart tepsisi bulunmuyor, yalnızca eSIM destekliyor.

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iPhone Duo Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi

iPhone Duo Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi

iPhone Duo, Yıldız Rengi (Star White) ve Gece Rengi (Night Sky) olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Depolama alanına göre Türkiye fiyatları şu şekilde belirlendi:

  • iPhone Duo 256 GB: 229.999 TL

  • iPhone Duo 512 GB: 246.999 TL

  • iPhone Duo 1 TB: 280.999 TL

  • iPhone Duo 2 TB: 335.999 TL

Türkiye'de ön siparişler 16 Ekim 2026 saat 15.00 itibarıyla başlayacak. Cihazın resmi satış tarihi ise 23 Ekim 2026 olarak açıklandı.

iPhone Duo Alınır mı?

iPhone Duo; katlanabilir ekran tasarımı, buhar soğutmalı A20 Pro çipi, titanyum menteşe yapısı ve güçlü pil ömrüyle akıllı telefon pazarına yenilikçi bir soluk getiriyor. Ayrıca 229.999 TL'den başlayan fiyatı ve fiziksel SIM kart desteğinin olmaması, satın alma kararında dikkate alınması gereken önemli faktörler arasında yer alıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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