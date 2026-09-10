iPhone Duo Türkiye Fiyatı ve Özellikleri: İşte iPhone Duo Hakkında Bilmeniz Gerekenler

iPhone Duo, Yıldız Rengi (Star White) ve Gece Rengi (Night Sky) olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Depolama alanına göre Türkiye fiyatları şu şekilde belirlendi:

iPhone Duo 256 GB: 229.999 TL

iPhone Duo 512 GB: 246.999 TL

iPhone Duo 1 TB: 280.999 TL

iPhone Duo 2 TB: 335.999 TL

Türkiye'de ön siparişler 16 Ekim 2026 saat 15.00 itibarıyla başlayacak. Cihazın resmi satış tarihi ise 23 Ekim 2026 olarak açıklandı.

iPhone Duo Alınır mı?

iPhone Duo; katlanabilir ekran tasarımı, buhar soğutmalı A20 Pro çipi, titanyum menteşe yapısı ve güçlü pil ömrüyle akıllı telefon pazarına yenilikçi bir soluk getiriyor. Ayrıca 229.999 TL'den başlayan fiyatı ve fiziksel SIM kart desteğinin olmaması, satın alma kararında dikkate alınması gereken önemli faktörler arasında yer alıyor.