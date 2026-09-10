iPhone Duo Türkiye Fiyatı ve Özellikleri: İşte iPhone Duo Hakkında Bilmeniz Gerekenler
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Apple'ın uzun süredir merakla beklenen katlanabilir telefonu iPhone Duo resmi olarak tanıtıldı. İnce tasarımı, 7.6 inçlik katlanabilir iç ekranı, A20 Pro çipi ve katlanma izini minimuma indiren yenilikçi mühendisliğiyle dikkat çeken cihazın Türkiye fiyatı ve çıkış takvimi de netleşti. Peki iPhone Duo'nun özellikleri neler? iPhone Duo kaç para? Katlama izi nasıl minimuma indirildi?
İşte Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone Duo hakkında bilmeniz gerekenler.
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iPhone Duo Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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