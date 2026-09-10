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iPhone Duo'nun Dünyada En Pahalı Olduğu Ülke Türkiye Oldu: ABD Fiyatının %137 Üzerinde!

iPhone Duo'nun Dünyada En Pahalı Olduğu Ülke Türkiye Oldu: ABD Fiyatının %137 Üzerinde!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2026 - 08:22
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Apple, yıllardır beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu dün akşamki lansmanda tanıttı. Cihazın dolar bazındaki ülke fiyatları karşılaştırıldığında ise tanıdık bir tablo çıktı: iPhone Duo'nun dünyada en pahalı satıldığı ülke Türkiye. 229.000 TL'lik başlangıç fiyatı, ABD'deki etikete göre %137 daha yüksek bir rakama denk geliyor. 

Kaynak: Webtekno

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iPhone Duo'nun dünya genelindeki fiyat listesinde zirve yine Türkiye'nin oldu.

iPhone Duo'nun dünya genelindeki fiyat listesinde zirve yine Türkiye'nin oldu.

Türkiye'deki 229.000 TL'lik başlangıç fiyatı, dolar kuru üzerinden 4.744 dolara karşılık geliyor. Aynı telefon ABD'de 1.999 dolar etiketiyle raflarda olacak; yani ülkemizdeki fiyat, ABD'dekinin tam %137 üzerinde.

Türkiye'yi 4.311 dolarla Brezilya, 3.153 dolarla Hindistan ve 2.843 dolarla Meksika takip ediyor. Beşinci sırada ise 2.723 dolarlık ortak fiyatla İspanya, Fransa ve Belçika gibi AB ülkeleri bulunuyor.

Aradaki uçurumun temel nedeni olarak yüksek dolar kuru ve vergiler gösteriliyor. Cihazın 2 TB'lık versiyonu ise ülkemizde 335.999 TL'den satışa çıkacak. Bu rakam, iPhone Duo'yu Türkiye'de satılan en pahalı telefon yapıyor.

Telefonun en ucuz olduğu ülke, tahmin edileceği gibi 1.999 dolarla ABD.

Telefonun en ucuz olduğu ülke, tahmin edileceği gibi 1.999 dolarla ABD.

Telefonun çıktığı ülke olan ABD, 1.999 dolarla en ucuz ülkeler listesinin zirvesinde. Onu 2.173 dolarla Kanada, 2.231 dolarla Hong Kong, 2.314 dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 2.336 dolarla Malezya izliyor.

Türkiye ile ABD arasındaki 2.745 dolarlık fark, tek başına bir amiral gemisi telefonun fiyatına denk geliyor. Listede Türkiye'ye en çok yaklaşan ülke olan Brezilya bile 400 doların üzerinde geride kalıyor.

iPhone Duo'nun ön siparişleri 16 Ekim'de açılacak, cihaz 23 Ekim'de resmen satışa sunulacak. Fiyatına rağmen Türkiye'de nasıl bir talep göreceği ise ekim ayında belli olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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