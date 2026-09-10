iPhone Duo'nun Dünyada En Pahalı Olduğu Ülke Türkiye Oldu: ABD Fiyatının %137 Üzerinde!

Telefonun çıktığı ülke olan ABD, 1.999 dolarla en ucuz ülkeler listesinin zirvesinde. Onu 2.173 dolarla Kanada, 2.231 dolarla Hong Kong, 2.314 dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 2.336 dolarla Malezya izliyor.

Türkiye ile ABD arasındaki 2.745 dolarlık fark, tek başına bir amiral gemisi telefonun fiyatına denk geliyor. Listede Türkiye'ye en çok yaklaşan ülke olan Brezilya bile 400 doların üzerinde geride kalıyor.

iPhone Duo'nun ön siparişleri 16 Ekim'de açılacak, cihaz 23 Ekim'de resmen satışa sunulacak. Fiyatına rağmen Türkiye'de nasıl bir talep göreceği ise ekim ayında belli olacak.