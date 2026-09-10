iPhone Duo'nun Dünyada En Pahalı Olduğu Ülke Türkiye Oldu: ABD Fiyatının %137 Üzerinde!
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Apple, yıllardır beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu dün akşamki lansmanda tanıttı. Cihazın dolar bazındaki ülke fiyatları karşılaştırıldığında ise tanıdık bir tablo çıktı: iPhone Duo'nun dünyada en pahalı satıldığı ülke Türkiye. 229.000 TL'lik başlangıç fiyatı, ABD'deki etikete göre %137 daha yüksek bir rakama denk geliyor.
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iPhone Duo'nun dünya genelindeki fiyat listesinde zirve yine Türkiye'nin oldu.
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Telefonun en ucuz olduğu ülke, tahmin edileceği gibi 1.999 dolarla ABD.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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