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Çöpe Atılan Kahve Bardaklarıyla Yol Yaptılar: 136 Bini Asfalta Karıştı!

Çöpe Atılan Kahve Bardaklarıyla Yol Yaptılar: 136 Bini Asfalta Karıştı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 17:59
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Sabah kahvesini içtikten sonra çöpe attığımız karton bardakların artık yolun bir parçası olduğunu düşünün! Avustralya'nın Penrith kentinde hayata geçirilen projede yaklaşık 136 bin kullanılmış kahve bardağı, özel bir asfalt karışımına dönüştürüldü. Yol yapımında kullanılan bardaklar sayesinde ortaya çıkan asfaltın yarısından fazlası geri dönüştürülmüş malzemelerden oluştu. 

İşte detaylar. 

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Kahve Bardakları Asfalta Nasıl Girdi?

Kahve Bardakları Asfalta Nasıl Girdi?

Proje, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Penrith'te gerçekleştirildi. Jamison Road'daki 390 metrelik bölüm ile Erskine Park'taki Swallow Drive'ın 350 metrelik bölümünün yenilenmesinde PAK-PAVE adı verilen özel bir asfalt yüzeyi kullanıldı. Bu iki yol için yaklaşık 136 bin kağıt bardak toplandı.

Bardakların yaklaşık 72 bini Jamison Road'da, 64 bini ise Swallow Drive'da kullanılan karışımın içine girdi. Bu miktar, Penrith bölgesinde 2022 yılında geri dönüşüm için toplanan kağıt bardakların yaklaşık yüzde 85'ine karşılık geliyor. Proje böylece yalnızca yeni bir yol yüzeyi üretmekle kalmadı, çöpe gidecek büyük miktarda atığı da yeniden kullanıma kazandırdı.

Asfaltın İçinde Sadece Kahve Bardağı Yok

Üstelik geri dönüştürülen tek malzeme kahve bardakları da değildi. Kullanılan asfalt karışımına 1,2 milyon cam şişeye eş değer malzeme, daha önce kullanılmış asfalt ve çelik üretiminden elde edilen cüruf da dahil edildi.

Böylece projede kullanılan asfaltın yüzde 50'sinden fazlası geri dönüştürülmüş içerikten oluştu. Penrith Belediyesi'nin verilerine göre aynı geri dönüştürülmüş malzeme karışımı, bölgede daha önce toplam 8,4 kilometrelik yol yüzeyinin yenilenmesinde de kullanıldı.

Geri Dönüşüm Yolu Daha Dayanıklı Ve Sessiz

Geri Dönüşüm Yolu Daha Dayanıklı Ve Sessiz

Kahve bardaklarının asfalta eklenmesinin amacı yalnızca atıkları değerlendirmek değil. Bardaklarda bulunan liflerin asfalt karışımına katkı sağlayarak yol yüzeyinin dayanıklılığına ve çatlamaya karşı direncine yardımcı olduğu belirtiliyor. 

Yeni yüzeyin aynı zamanda daha sessiz olması ve yağışlı havalarda yol tutuşuna katkı sağlaması da hedefleniyor. Projenin açıklamasına göre bu yöntem, geleneksel asfalt uygulamasına kıyasla karbon ayak izini de yaklaşık yüzde 24 azaltıyor.

Kahve bardaklarının asfalta girmesi Penrith için tamamen yeni bir fikir de değil üstelik! 

Belediye, 2019 yılında Stafford Street'te yaklaşık 50 ton öğütülmüş cam kullanarak geleneksel asfalta alternatif olan “glassphalt” uygulamasını denemişti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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