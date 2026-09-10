Çöpe Atılan Kahve Bardaklarıyla Yol Yaptılar: 136 Bini Asfalta Karıştı!
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Sabah kahvesini içtikten sonra çöpe attığımız karton bardakların artık yolun bir parçası olduğunu düşünün! Avustralya'nın Penrith kentinde hayata geçirilen projede yaklaşık 136 bin kullanılmış kahve bardağı, özel bir asfalt karışımına dönüştürüldü. Yol yapımında kullanılan bardaklar sayesinde ortaya çıkan asfaltın yarısından fazlası geri dönüştürülmüş malzemelerden oluştu.
İşte detaylar.
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Kahve Bardakları Asfalta Nasıl Girdi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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