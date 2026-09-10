Çöpe Atılan Kahve Bardaklarıyla Yol Yaptılar: 136 Bini Asfalta Karıştı!

Proje, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Penrith'te gerçekleştirildi. Jamison Road'daki 390 metrelik bölüm ile Erskine Park'taki Swallow Drive'ın 350 metrelik bölümünün yenilenmesinde PAK-PAVE adı verilen özel bir asfalt yüzeyi kullanıldı. Bu iki yol için yaklaşık 136 bin kağıt bardak toplandı.

Bardakların yaklaşık 72 bini Jamison Road'da, 64 bini ise Swallow Drive'da kullanılan karışımın içine girdi. Bu miktar, Penrith bölgesinde 2022 yılında geri dönüşüm için toplanan kağıt bardakların yaklaşık yüzde 85'ine karşılık geliyor. Proje böylece yalnızca yeni bir yol yüzeyi üretmekle kalmadı, çöpe gidecek büyük miktarda atığı da yeniden kullanıma kazandırdı.

Asfaltın İçinde Sadece Kahve Bardağı Yok

Üstelik geri dönüştürülen tek malzeme kahve bardakları da değildi. Kullanılan asfalt karışımına 1,2 milyon cam şişeye eş değer malzeme, daha önce kullanılmış asfalt ve çelik üretiminden elde edilen cüruf da dahil edildi.

Böylece projede kullanılan asfaltın yüzde 50'sinden fazlası geri dönüştürülmüş içerikten oluştu. Penrith Belediyesi'nin verilerine göre aynı geri dönüştürülmüş malzeme karışımı, bölgede daha önce toplam 8,4 kilometrelik yol yüzeyinin yenilenmesinde de kullanıldı.