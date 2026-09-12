Sınıf Annesinin WhatsApp Mesajı Olay Oldu: Gece Yarısı Veli Kavgası
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Bir sınıf annesinin veli WhatsApp grubuna gönderdiği mesajlar sosyal medyada gündem oldu. Sınıf annesi olarak gruba yazan ve diğer velilerle öğretmen arasına adeta duvar ören veliye, “Hiç mi edep ahlak öğrenmedin” çıkışı geldi. Gece yarısı yapılan yazışma, eğitim öğretim yılının hızlı başladığını gösterdi.
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“Hiç kimse benden habersiz öğretmen ile görüşmeyecek”
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"Çocuklar eğitilir ya ebeveynler?"👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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