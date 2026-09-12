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Sınıf Annesinin WhatsApp Mesajı Olay Oldu: Gece Yarısı Veli Kavgası

Sınıf Annesinin WhatsApp Mesajı Olay Oldu: Gece Yarısı Veli Kavgası

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.09.2026 - 12:35
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Bir sınıf annesinin veli WhatsApp grubuna gönderdiği mesajlar sosyal medyada gündem oldu. Sınıf annesi olarak gruba yazan ve diğer velilerle öğretmen arasına adeta duvar ören veliye, “Hiç mi edep ahlak öğrenmedin” çıkışı geldi. Gece yarısı yapılan yazışma, eğitim öğretim yılının hızlı başladığını gösterdi.

İşte sosyal medyayının gündemine bomba gibi düşen yazışma.

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“Hiç kimse benden habersiz öğretmen ile görüşmeyecek”

“Hiç kimse benden habersiz öğretmen ile görüşmeyecek”

4A sınıfının WhatsApp grubunda sınıf annesi olduğunu belirten bir veli, gece yarısı attığı mesajlarla öğretmenle iletişim konusunda diğer velilere uyarıda bulundu.

Mesajlarında, “Hiç kimse benden habersiz öğretmen ile görüşmeyecek” diyen sınıf annesi, çocuklar arasında yaşanabilecek kavga ve tartışmaların da öncelikle kendisiyle çözülmesini istedi. Kendisinin çözememesi halinde ise öğretmenle görüşülmesini söyledi.

Mesajların sonunda ise “Önce benim haberim olacak” ifadesini kullandı.

Tepkiler Gecikmedi! 

Sınıf annesinin peş peşe gönderdiği mesajların ardından gruptaki bir veli tepki gösterdi. Önce mesajların gece geç saatte atılmasına tepki gösteren veli, ardından 'Sen kimsin böyle emrivaki yazıyorsun' ifadeleriyle de atılan mesajlara ve üsluba ateş püskürdü. Yazışma sosyal medyada da hızla yayıldı.

Gelin bir de sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine göz atalım!👇

Gelin bir de sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine göz atalım!👇
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Güç zehirlenmesi👇

Güç zehirlenmesi👇
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"Çocuklar eğitilir ya ebeveynler?"👇

"Çocuklar eğitilir ya ebeveynler?"👇
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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