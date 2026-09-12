Sınıf Annesinin WhatsApp Mesajı Olay Oldu: Gece Yarısı Veli Kavgası

4A sınıfının WhatsApp grubunda sınıf annesi olduğunu belirten bir veli, gece yarısı attığı mesajlarla öğretmenle iletişim konusunda diğer velilere uyarıda bulundu.

Mesajlarında, “Hiç kimse benden habersiz öğretmen ile görüşmeyecek” diyen sınıf annesi, çocuklar arasında yaşanabilecek kavga ve tartışmaların da öncelikle kendisiyle çözülmesini istedi. Kendisinin çözememesi halinde ise öğretmenle görüşülmesini söyledi.

Mesajların sonunda ise “Önce benim haberim olacak” ifadesini kullandı.

Tepkiler Gecikmedi!

Sınıf annesinin peş peşe gönderdiği mesajların ardından gruptaki bir veli tepki gösterdi. Önce mesajların gece geç saatte atılmasına tepki gösteren veli, ardından 'Sen kimsin böyle emrivaki yazıyorsun' ifadeleriyle de atılan mesajlara ve üsluba ateş püskürdü. Yazışma sosyal medyada da hızla yayıldı.