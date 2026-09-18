61 Akbaba Bölgenin Kaderini Değiştirdi: Yıllar Sonra Yeniden Çoğaldılar
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Bir zamanlar Bulgaristan'ın her yerinde görülen kızıl akbabalar, geçmişte çokça yaşanan zehirlenme olayları yüzünden bazı bölgelerden tamamen silindi. Kuzeybatı Bulgaristan'daki Vrachanski Balkan Doğa Parkı'nda da tür 1970'ten beri hiç üremiyordu. Bilim insanlarının on yıl süren çabası ise bu tabloyu tamamen değiştirdi.
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2010 ile 2020 arasında İspanya, Fransa ve çeşitli Avrupa hayvanat bahçelerinden getirilen 61 kızıl akbaba, parktaki bir alıştırma kafesinden doğaya salındı.
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Kaybolan kızıl akbaba popülasyonunu geri getirmek 2004'te hazırlanan bölgesel bir eylem planıyla başladı.
Ancak Eylül 2019'da yaşanan toplu bir zehirlenme vakası bu ilerlemeyi sekteye uğrattı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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