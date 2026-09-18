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61 Akbaba Bölgenin Kaderini Değiştirdi: Yıllar Sonra Yeniden Çoğaldılar

61 Akbaba Bölgenin Kaderini Değiştirdi: Yıllar Sonra Yeniden Çoğaldılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 12:18
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Bir zamanlar Bulgaristan'ın her yerinde görülen kızıl akbabalar, geçmişte çokça yaşanan zehirlenme olayları yüzünden bazı bölgelerden tamamen silindi. Kuzeybatı Bulgaristan'daki Vrachanski Balkan Doğa Parkı'nda da tür 1970'ten beri hiç üremiyordu. Bilim insanlarının on yıl süren çabası ise bu tabloyu tamamen değiştirdi.

İşte detaylar...

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2010 ile 2020 arasında İspanya, Fransa ve çeşitli Avrupa hayvanat bahçelerinden getirilen 61 kızıl akbaba, parktaki bir alıştırma kafesinden doğaya salındı.

2010 ile 2020 arasında İspanya, Fransa ve çeşitli Avrupa hayvanat bahçelerinden getirilen 61 kızıl akbaba, parktaki bir alıştırma kafesinden doğaya salındı.

Kuşlar önce kafeste diğer bireylerle bir arada tutularak yeni ortama alıştırıldı. Ardından kafesin önüne kurulan çitli bir besleme alanına haftada en az iki kez yiyecek (çoğunlukla hayvan leşi) bırakılarak kuşların bölgeden ayrılmadan doğaya adım atması sağlandı. Her kuşa plastik halka, kanat etiketi ve metal ornitolojik halka takılırken, 17 kızıl akbabaya da GPS verici yerleştirildi. Böylece ekip kuşların hareketlerini ve olası ölüm vakalarını yakından izleyebildi.

Kaybolan kızıl akbaba popülasyonunu geri getirmek 2004'te hazırlanan bölgesel bir eylem planıyla başladı.

Kaybolan kızıl akbaba popülasyonunu geri getirmek 2004'te hazırlanan bölgesel bir eylem planıyla başladı.

Kızıl akbabalar cinsel olgunluğa yaklaşık 5 yaşında ulaşıyor. İlk çiftleşme davranışları 2013'te gözlendi, ama ilk başarılı üreme ancak 2015'te gerçekleşti. O yıl 5 çift doğada yavrularını uçurmayı başardı. Sonraki yıllarda toplam 42 yavru başarıyla uçtu, çift sayısı da 2019'a kadar 23'e yükseldi.

Ancak Eylül 2019'da yaşanan toplu bir zehirlenme vakası bu ilerlemeyi sekteye uğrattı.

Ancak Eylül 2019'da yaşanan toplu bir zehirlenme vakası bu ilerlemeyi sekteye uğrattı.

Bölgede zehirlenme vakaları genelde kurt ya da tilki gibi memeli yırtıcıları hedef alan yasa dışı zehirli yem bırakma uygulamalarından kaynaklanıyor. Akbabalar da bu zehirli leşleri yiyerek kazara zehirleniyor.

O ay beş kızıl akbaba bu şekilde hayatını kaybetti, çift sayısı 2020'de 18'e geriledi. Buna rağmen program genel olarak başarılı sayıldı. 2020 sonu itibarıyla bölgede 55 ila 70 kızıl akbaba, 3 ila 5 koloniye yayılmış 20-23 üreme çifti yaşıyordu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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