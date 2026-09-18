61 Akbaba Bölgenin Kaderini Değiştirdi: Yıllar Sonra Yeniden Çoğaldılar

Kuşlar önce kafeste diğer bireylerle bir arada tutularak yeni ortama alıştırıldı. Ardından kafesin önüne kurulan çitli bir besleme alanına haftada en az iki kez yiyecek (çoğunlukla hayvan leşi) bırakılarak kuşların bölgeden ayrılmadan doğaya adım atması sağlandı. Her kuşa plastik halka, kanat etiketi ve metal ornitolojik halka takılırken, 17 kızıl akbabaya da GPS verici yerleştirildi. Böylece ekip kuşların hareketlerini ve olası ölüm vakalarını yakından izleyebildi.