Doğanın Kötü Şöhretli Kurtarıcıları: Akbabalar Olmasa Ne Olurdu?

Bir leş doğada kaldığında bakteriler ve başka mikroorganizmalar devreye giriyor; bazı hastalık etkenlerinin çevreye yayılma ihtimali artıyor. Akbabalar ise son derece güçlü sindirim sistemleri sayesinde başka pek çok canlının yaklaşamayacağı hayvan kalıntılarını tüketebiliyorlar. Başka bir deyişle, bizim “leş yiyici” diyerek küçümsediğimiz özellik, aslında onların ekosistemdeki en önemli görevlerinden biridir.

Doğanın çöp kamyonları, temizlik işçileri ya da sağlık ekipleri… Hangi benzetmeyi seçersek seçelim, yaptıkları iş aynı: Ölünün yeniden yaşam döngüsüne karışmasını hızlandırmak, çevrenin temiz kalmasına katkı sağlamak ve besin maddelerinin doğaya geri dönmesine yardımcı olmak.

Üstelik mesele yalnızca bununla da sınırlı değil. Akbabaların iklim açısından da şaşırtıcı bir işlevi var. Hayvan kalıntıları doğada çürüdüğünde ya da insanlar tarafından çeşitli yöntemlerle bertaraf edildiğinde sera gazları ortaya çıkıyor. Akbabalar leşleri hızla tüketerek bu sürecin bir bölümünü ortadan kaldırıyor. 2022 yılında yayımlanan bilimsel bir araştırmaya göre yalnızca Amerika kıtasındaki akbabaların yılda yaklaşık 12 milyon metrik ton CO₂ eşdeğeri sera gazının atmosfere salınmasını engellediği hesaplanıyor. Bu, kabaca 2,6 milyon otomobilin bir yıllık emisyonuna karşılık geliyor.

Bir kuşa bakıp iklim krizini düşünmek ilk anda akla gelmeyebilir. Fakat doğanın en önemli derslerinden biri de bu zaten: Ekosistemde “gereksiz” bir canlı neredeyse yok.