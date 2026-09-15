Doğanın Kötü Şöhretli Kurtarıcıları: Akbabalar Olmasa Ne Olurdu?
Çoğu zaman ve çoğumuz, yaşam/canlılık ile ölümü birbirinden ayrı düşünmeye meyilliyizdir. Ölümü yaşamın devam edebilmesi için zaruri görmekten hep birkaç adım uzak dururuz. Oysa doğada bir son gerçekleştiğinde hikâye bitmiyor; aksine başka bir döngü başlıyor. İşte o devam eden, canlılığı baki kılan hikâyenin mimarları arasında pek çoğumuzun hakkında çok az şey bildiği akbabalar da var. Geçen hafta Uluslararası Akbaba Farkındalık Günü hakkında bir bülten almamış olsaydım bu yazıyı yazmak aklıma düşmeyebilirdi. Okudukça fark ettim ki yıllardır haklarında pek de iyi şeyler düşünmediğimiz bu kuşlara haksızlık ediyoruz. Şimdi onlara başka bir gözle, hatta itiraf edeyim, bir nevi hayranlıkla bakıyorum
Akbabalar: Ölümün değil, yaşamın tarafındalar
Doğanın mucizevi temizlik ekibi
Türkiye’nin gökyüzünde dört akbaba
Onlar zehre dayanıklı, bize değil!
Peki, şehirde yaşayan, eline dürbün bile almamış biri bütün bunların neresinde?
Bir kuşa sadece bakmak bile bilimsel veriye dönüşebilir
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