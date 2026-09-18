Bir Kategoride İlk 10'a Giremedi: 17 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı
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17 Eylül Perşembe reyting sonuçları belli oldu.
Atv'de yayına başlayan Güneşin Doğduğu Yer, Show TV'de yayınlanan Muhteşem Aşk, Star TV'de yayınlanan Sevdiğim Sensin'in kapıştığı perşembe gününde MasterChef Türkiye ve gündüz kuşağı programları Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da da yarış halindeydi. Beşiktaş-Marsilya karşılaşmasının ekranlarda olduğu gecede diziler kendine nerede yer buldu?
17 Eylül reyting sonuçları...
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Güneşin Doğduğu yer dün akşam yayın hayatına başladı.
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Perşembe günü ekrana gelen diğer diziler Sevdiğim Sensin ve Muhtemel Aşk oldu.
17 Eylül Perşembe Total Reyting Sonuçları
17 Eylül Perşembe AB Reyting Sonuçları
17 Eylül Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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