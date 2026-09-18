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Bir Kategoride İlk 10'a Giremedi: 17 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Bir Kategoride İlk 10'a Giremedi: 17 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.09.2026 - 12:43
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17 Eylül Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

Atv'de yayına başlayan Güneşin Doğduğu Yer, Show TV'de yayınlanan Muhteşem Aşk, Star TV'de yayınlanan Sevdiğim Sensin'in kapıştığı perşembe gününde MasterChef Türkiye ve gündüz kuşağı programları Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da da yarış halindeydi. Beşiktaş-Marsilya karşılaşmasının ekranlarda olduğu gecede diziler kendine nerede yer buldu? 

17 Eylül reyting sonuçları...

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Güneşin Doğduğu yer dün akşam yayın hayatına başladı.

Güneşin Doğduğu yer dün akşam yayın hayatına başladı.

Başrollerini Burak Özçivit ve Başak Gümülcine'nin başrollerini paylaştığı dizi sosyal medyayı adeta ele geçirdi. Dizinin yayınlandığı gün Burak Özçivit kaç yaşında, Başak Gümülcine kaç yaşında ve Başak Gümülcine hangi dizilerde oynadı soruları aratılmaya başlandı. Heyecanla beklenen dizinin reytingleri de merak konusu oldu.

Perşembe günü ekrana gelen diğer diziler Sevdiğim Sensin ve Muhtemel Aşk oldu.

Perşembe günü ekrana gelen diğer diziler Sevdiğim Sensin ve Muhtemel Aşk oldu.

Rekabetin kızıştığı geceye dizilerin yanı sıra yayınlanan Beşiktaş-Marsilya maçı damga vurdu. Tüm kategorilerde zirvede yer alan maçın ardından diziler arasındaki sıralama izleyicilerin en merak ettiği konulardan biri oldu. Muhtemel Aşk bir kategoride ilk 10'a giremedi.

17 Eylül Perşembe Total Reyting Sonuçları

17 Eylül Perşembe Total Reyting Sonuçları

17 Eylül Perşembe AB Reyting Sonuçları

17 Eylül Perşembe AB Reyting Sonuçları

17 Eylül Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları

17 Eylül Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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