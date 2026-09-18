Yeni Dizi Başlamadan Ertelendi: Senaryoda Değişiklik Yapıldı!
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Kanal D'nin bu sezon merakla beklenen yapımlarından birinde hazırlıklar sürpriz bir gelişmeyle aksadı. Bu hafta gerçekleştirilmesi planlanan okuma provası son anda ertelendi. Kulislere yansıyan bilgilere göre erteleme kararının arkasında senaryoda yapılan köklü bir değişiklik var.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kara Kuyu, küçükken kuyuya atılan Fikriye'nin yıllar sonra savcı kimliğiyle geri dönüşünü anlatıyor.
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Kulislerden sızan bilgilere göre Ferda karakterinin mesleği savcılıktan öğretmenliğe çevrildiği ortaya çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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