article/comments
article/share
Haberler
TV
Yeni Dizi Başlamadan Ertelendi: Senaryoda Değişiklik Yapıldı!

Yeni Dizi Başlamadan Ertelendi: Senaryoda Değişiklik Yapıldı!

Kanal D dizi yeni dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.09.2026 - 10:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanal D'nin bu sezon merakla beklenen yapımlarından birinde hazırlıklar sürpriz bir gelişmeyle aksadı. Bu hafta gerçekleştirilmesi planlanan okuma provası son anda ertelendi. Kulislere yansıyan bilgilere göre erteleme kararının arkasında senaryoda yapılan köklü bir değişiklik var.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kara Kuyu, küçükken kuyuya atılan Fikriye'nin yıllar sonra savcı kimliğiyle geri dönüşünü anlatıyor.

Kara Kuyu, küçükken kuyuya atılan Fikriye'nin yıllar sonra savcı kimliğiyle geri dönüşünü anlatıyor.

OGM Pictures imzalı yapımda başrolleri Özge Törer ile Onur Tuna paylaşıyor. Törer'in canlandırdığı Fikriye, ailesi tarafından küçükken bir kuyuya atılıyor ve öldüğü sanılıyor. Yıllar sonra kimliğini ve görüntüsünü değiştiren karakter, Savcı Ferda adıyla doğduğu topraklara, ağabeyi Harun'la hesaplaşmak için geri dönüyor. Onur Tuna ise Ferda'nın karşısına çıkan Kahraman karakterini oynuyor. Kadroda ayrıca Sermiyan Midyat, Cihan Talay ve Doğan Bayraktar gibi isimler yer alıyor. Tokat'ta çekilecek olan dizi, yeni sezonda Kanal D ekranlarına gelecek.

Kulislerden sızan bilgilere göre Ferda karakterinin mesleği savcılıktan öğretmenliğe çevrildiği ortaya çıktı.

Kulislerden sızan bilgilere göre Ferda karakterinin mesleği savcılıktan öğretmenliğe çevrildiği ortaya çıktı.

Dizinin senaryosunu kaleme alan Deniz Akçay, bu hafta yapılması planlanan okuma provasından hemen önce metinde önemli bir değişikliğe gitti. Orijinal kurguda savcı olarak yazılan Ferda'nın mesleği, yeni versiyonda öğretmenliğe çevrildi. Karakterin kimlik değiştirerek memleketine dönme hikâyesi korunurken, mesleki geçmişinin yeniden yazılması set ekibini de şaşırttı. Değişikliğin ardından prova takvimi yeniden düzenlendi ve yapımın önümüzdeki günlerde yeni tarihini duyurması bekleniyor. Yönetmen koltuğunda oturan Nezaket Coşkun'un da bu süreçte senaryo ekibiyle yakın temasta olduğu öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın