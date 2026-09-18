Hindistan'da Beyaz Yaka Olmak Nasıl Bir Şey? Bir Türk'ün Ofis Günlüğü Viral Oldu

Video, Arıkpınar'ın her sabah apartmanının merdiven boşluğunda uyuyan bir kişiyle karşılaşmasıyla açıldı. Arıkpınar bunun Kolkata'da sıradan bir manzara olduğunu, neredeyse her binanın kendi çevresinde yaşayan bir evsizi bulunduğunu aktardı. Videoda ardından sokaktaki taksi ve motosikletlerin yoğunluğu görüldü; beyaz yakalı çalışanların büyük kısmı toplu taşımayı tercih etmedi, işe taksi ya da kendi motosikletiyle gitti. Arıkpınar bunun nedenini beyaz yaka işlerin Hindistan ortalamasının oldukça üzerinde bir yaşam standardı sunmasına bağladı. Üniversite diplomasının kariyer için hâlâ belirleyici olduğu ülkede bu fark daha da öne çıktı.

Arıkpınar'ın çalıştığı ofiste mesai saat 09.30'da başladı; kendisi videoyu çektiği gün işe geç kaldığını söyledi. Ofis ortamının oldukça ciddi olduğunu belirtirken, iş arkadaşlarının aynı anda birbirleriyle sohbet ettiği sahneler de videoda yer aldı. Arıkpınar, insanların çok konuştuğunu ama bunun her zaman işle ilgili olmadığını, burada önemli olanın yapılan iş olduğunu vurguladı. Türkiye'deki ofis kültürüyle kıyaslama yaparken sohbet etmek, mola vermek ya da tuvalete gitmek gibi konularda herhangi bir olumsuz tepkiyle karşılaşmadığını da ekledi.

Videonun sonunda Arıkpınar, iki ülkedeki çalışma deneyimini kıyaslayarak genel olarak Hindistan'da çalışmayı Türkiye'ye kıyasla daha çok sevdiğini söyledi ve izleyicilerin bu konudaki görüşlerini yorumlarda paylaşmasını istedi. Onedio'nun paylaşımı kısa sürede binlerce görüntülenmeye ulaşırken, kullanıcılar da yorumlarda kendi yurt dışı deneyimlerini anlattı. Bir kullanıcı, lise mezuniyetinin ardından yurt dışında çalıştığı dönemde benzer bir ortamla karşılaştığını paylaşırken, bir başka kullanıcı ise Arıkpınar'ın Hindistan'da çalışmayı gerçekten tercih ettiğini düşündüğünü, videonun en ilgi çekici yanının da bu olduğunu belirtti.