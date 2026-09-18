Hindistan'da Beyaz Yaka Olmak Nasıl Bir Şey? Bir Türk'ün Ofis Günlüğü Viral Oldu

Hindistan'da yaşayan Türk içerik üretici Hazar Arıkpınar (yosemite.hazar), Kolkata'daki bir ofiste beyaz yaka olarak geçirdiği tek bir iş gününü kameraya çekti. Video, sabah apartmanın girişinde uyuyan bir kişinin görüntüsüyle açıldı; Arıkpınar, Hindistan'da neredeyse her apartmanın kendi çevresinde yaşayan bir evsizi olduğunu söyledi. İşe gidiş şekli de dikkat çekti: Kolkata'da beyaz yakalılar toplu taşıma yerine taksi ya da motosikletle işe gitti, çünkü bu işler ortalamanın oldukça üzerinde bir hayat standardı sundu. Üniversite diplomasının hâlâ büyük önem taşıdığı ülkede mesai 09.30'da başladı; Arıkpınar ise o gün işe geç kaldığını itiraf etti. Ofis kültürüne dair gözlemleri videonun geri kalanını doldurdu.
Apartmanın Evsizinden Ofisteki 'Ciddi' Ortama: Bir Günün Ayrıntıları
Video, Arıkpınar'ın her sabah apartmanının merdiven boşluğunda uyuyan bir kişiyle karşılaşmasıyla açıldı. Arıkpınar bunun Kolkata'da sıradan bir manzara olduğunu, neredeyse her binanın kendi çevresinde yaşayan bir evsizi bulunduğunu aktardı. Videoda ardından sokaktaki taksi ve motosikletlerin yoğunluğu görüldü; beyaz yakalı çalışanların büyük kısmı toplu taşımayı tercih etmedi, işe taksi ya da kendi motosikletiyle gitti. Arıkpınar bunun nedenini beyaz yaka işlerin Hindistan ortalamasının oldukça üzerinde bir yaşam standardı sunmasına bağladı. Üniversite diplomasının kariyer için hâlâ belirleyici olduğu ülkede bu fark daha da öne çıktı.
Arıkpınar'ın çalıştığı ofiste mesai saat 09.30'da başladı; kendisi videoyu çektiği gün işe geç kaldığını söyledi. Ofis ortamının oldukça ciddi olduğunu belirtirken, iş arkadaşlarının aynı anda birbirleriyle sohbet ettiği sahneler de videoda yer aldı. Arıkpınar, insanların çok konuştuğunu ama bunun her zaman işle ilgili olmadığını, burada önemli olanın yapılan iş olduğunu vurguladı. Türkiye'deki ofis kültürüyle kıyaslama yaparken sohbet etmek, mola vermek ya da tuvalete gitmek gibi konularda herhangi bir olumsuz tepkiyle karşılaşmadığını da ekledi.
Videonun sonunda Arıkpınar, iki ülkedeki çalışma deneyimini kıyaslayarak genel olarak Hindistan'da çalışmayı Türkiye'ye kıyasla daha çok sevdiğini söyledi ve izleyicilerin bu konudaki görüşlerini yorumlarda paylaşmasını istedi. Onedio'nun paylaşımı kısa sürede binlerce görüntülenmeye ulaşırken, kullanıcılar da yorumlarda kendi yurt dışı deneyimlerini anlattı. Bir kullanıcı, lise mezuniyetinin ardından yurt dışında çalıştığı dönemde benzer bir ortamla karşılaştığını paylaşırken, bir başka kullanıcı ise Arıkpınar'ın Hindistan'da çalışmayı gerçekten tercih ettiğini düşündüğünü, videonun en ilgi çekici yanının da bu olduğunu belirtti.
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