Okul Otobüsünü Eve Çevirdiler: Tekerlekler Üzerinde Yaşanan 12 Masalsı "Ev"

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Otobüs hayatı yalnızca maceraperest bekarlar ya da köpekli çiftler için değil. Washington eyaletinden beş kişilik Sullivan ailesi, yaklaşık 12 metre uzunluğundaki 1996 model Blue Bird otobüsü 2.800 dolara aldı ve yenilemesine 25.000 dolar harcadı. Otobüse 'Big Bertha' adını veren ailenin babası Brian Sullivan, en güzel tarafın özgürlük olduğunu söylüyor: paranın, zamanın ve konumun özgürlüğü. Daha az alan, daha az eşya, daha az temizlik ve daha az stres; çocuklarla geçirilen daha çok zaman.