Okul Otobüsünü Eve Çevirdiler: Tekerlekler Üzerinde Yaşanan 12 Masalsı "Ev"
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Bir zamanlar 'Amerikan rüyası' denince akıllara beyaz çitli, büyük bir ev ve kapının önünde komşuları etkileyecek bir araba gelirdi. Bugün ise giderek daha fazla insan minimalist küçük evlere, hatta tekerlekli evlere yöneliyor. Kira ve konut kredisi yerine yolu seçen yeni nesil göçebeler, eski okul otobüslerini hem şık hem de yaşanabilir evlere dönüştürüyor.
İşte en güzel örneklerden bazıları.
1. Masal kulübesini andıran okul otobüsü
2. Alaska'dan Meksika'ya giden loft otobüs
3. Tavanı yükseltilmiş şebekeden bağımsız otobüs
4. Silikon Vadisi'ni bırakıp otobüse taşınan çift
5. 5 kişilik ailenin evi: "Big Bertha"
6. Otobüs ev ustasının kendi evi: "The Queen"
7. Yoğun mesaiyi bırakıp yola çıkan çift
8. Atık bitkisel yağla çalışan marangoz evi
9. Kira zammından kaçıp otobüse taşındılar
10. Öğrenci borcunu ödemek için otobüste yaşayan çift
11. Bir mimarlık öğrencisinin bitirme projesi
12. Güneş enerjili modern karavan
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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