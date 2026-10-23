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Okul Otobüsünü Eve Çevirdiler: Tekerlekler Üzerinde Yaşanan 12 Masalsı "Ev"

Okul Otobüsünü Eve Çevirdiler: Tekerlekler Üzerinde Yaşanan 12 Masalsı "Ev"

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 13:07
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Bir zamanlar 'Amerikan rüyası' denince akıllara beyaz çitli, büyük bir ev ve kapının önünde komşuları etkileyecek bir araba gelirdi. Bugün ise giderek daha fazla insan minimalist küçük evlere, hatta tekerlekli evlere yöneliyor. Kira ve konut kredisi yerine yolu seçen yeni nesil göçebeler, eski okul otobüslerini hem şık hem de yaşanabilir evlere dönüştürüyor. 

İşte en güzel örneklerden bazıları.

Kaynak

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1. Masal kulübesini andıran okul otobüsü

1. Masal kulübesini andıran okul otobüsü

Görsel: Von Thompsons

Bir masal kulübesiyle bir okul otobüsünün çocuğu olsa herhalde tam olarak böyle görünürdü. Bu şirin evde, Washington eyaletinin Key Peninsula bölgesinde yaşayan üç kişilik genç bir aile yaşıyor. Aile, hayal gücü, tasarım becerisi ve ustalıkla otobüsü tekerlekler üzerinde masalsı ve modern bir kulübeye dönüştürmüş.

2. Alaska'dan Meksika'ya giden loft otobüs

2. Alaska'dan Meksika'ya giden loft otobüs

Görsel: Expedition Happiness / Youtube

Film yapımcısı Felix Starck ve müzisyen Selima Taibi, köpekleri Rudi ile birlikte 1996 model bir Thomas International okul otobüsünü 9.500 dolara satın aldı. Otobüsü loft tarzı şık bir eve dönüştüren çift, bu evle Alaska'dan Meksika'ya kadar yolculuk etti. Hatta bu yolculuğu 'Expedition Happiness' adlı bir belgesele de dönüştürdüler.

3. Tavanı yükseltilmiş şebekeden bağımsız otobüs

3. Tavanı yükseltilmiş şebekeden bağımsız otobüs

Görsel: Midwest Wanderers

Yalnızca 4.000 dolara alınan bu okul otobüsünün dönüşümü yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Çift, otobüsün tavanını yaklaşık 61 santimetre yükselterek toplam yüksekliği 3,9 metreye çıkardı. İçeride oturma odası, mutfak, banyo ve iki yatak bulunuyor. Mutfağı, New York'taki pek çok stüdyo dairenin mutfağından daha kullanışlı görünüyor. İki çocuklarıyla birlikte üç yıl bu otobüste yaşayan çift, daha sonra Kuzey Carolina'ya yerleşip Skoolie adında bir otobüs dönüştürme şirketi kurdu.

4. Silikon Vadisi'ni bırakıp otobüse taşınan çift

4. Silikon Vadisi'ni bırakıp otobüse taşınan çift

Görsel: Outside Found

San Franciscolu bu çift, Silikon Vadisi'ndeki stresli girişim işlerini bırakıp doğa tutkusunun peşinden gitti. İşlerinden ayrılıp Colorado'nun Boulder kentine taşındılar, kendi teknoloji danışmanlık şirketlerini kurdular ve 2001 model bir GMC Bluebird otobüsü alıp yenilediler. Çift daha sonra Montana'nın Bozeman kentine yerleşti ve 'Outward Found' adını verdikleri otobüsü sattı.

5. 5 kişilik ailenin evi: "Big Bertha"

5. 5 kişilik ailenin evi: "Big Bertha"

Görsel: BerthaTV

Otobüs hayatı yalnızca maceraperest bekarlar ya da köpekli çiftler için değil. Washington eyaletinden beş kişilik Sullivan ailesi, yaklaşık 12 metre uzunluğundaki 1996 model Blue Bird otobüsü 2.800 dolara aldı ve yenilemesine 25.000 dolar harcadı. Otobüse 'Big Bertha' adını veren ailenin babası Brian Sullivan, en güzel tarafın özgürlük olduğunu söylüyor: paranın, zamanın ve konumun özgürlüğü. Daha az alan, daha az eşya, daha az temizlik ve daha az stres; çocuklarla geçirilen daha çok zaman.

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6. Otobüs ev ustasının kendi evi: "The Queen"

6. Otobüs ev ustasının kendi evi: "The Queen"

Görsel: Charles Kern / Art Builders Guild

Charles Kern otobüsünü pek çok kişinin anlayacağı bir nedenle dönüştürdü: 20 yaşında, parası kısıtlı bir öğrenci olarak ucuz bir yere ihtiyacı vardı. 'The Queen' adını verdiği 1982 model, International Harvester şasili bir Bluebird otobüs aldı ve onu ferah, keyifli bir eve dönüştürdü. Otobüs tamamen şebekeden bağımsız da yaşayabiliyor. Kern bugün Chrome Yellow Corp adlı şirketiyle başkaları için de otobüs dönüşümleri yapıyor.

7. Yoğun mesaiyi bırakıp yola çıkan çift

7. Yoğun mesaiyi bırakıp yola çıkan çift

Görsel: We Got Schooled

Amerikalı çift Justine ve Ryan, yıllarca stresli işlerde uzun saatler çalıştıktan sonra hep bir şeylerin eksik olduğunu hissettiklerini anlatıyor. Para biriktirip otobüsü aldılar, dönüştürdüler ve sonunda dokuz beş işlerini bıraktılar. Daha sade yaşamak, koşuşturmacadan kaçmak ve dünyayı daha çok görmek istediklerini söylüyorlar. 1991 model International okul otobüsünü yaklaşık 18,5 metrekarelik bir eve dönüştüren çiftin evinde geniş bir oturma alanı, mutfak, yemek ve çalışma alanları, banyo, yatak odası ve bol depolama alanı var.

8. Atık bitkisel yağla çalışan marangoz evi

8. Atık bitkisel yağla çalışan marangoz evi

Görsel: Kyle Volkman

Idaho'da yaşayan fotoğrafçı, müzisyen ve marangoz Kyle Volkman, yaklaşık 9 metrelik bir Blue Bird okul otobüsünü yeniledi ve artık tam zamanlı olarak bu otobüste yaşıyor. Bu sayede snowboard, doğa yürüyüşü, dağ bisikleti ve marangozluk gibi sevdiği işlere daha çok zaman ayırabiliyor. Atık bitkisel yağla çalışan otobüsünün içinde, kendi elleriyle yaptığı özel ahşap işçiliği dikkat çekiyor.

9. Kira zammından kaçıp otobüse taşındılar

9. Kira zammından kaçıp otobüse taşındılar

Görsel: Housebus

Atlanta'nın yükselen semtlerinden birindeki dairelerinin kirasına yüzde 30 zam gelince bu çift başka seçenekler aramaya başladı. Küçük bir ev almayı düşündüler ama başlangıç maliyeti çok yüksekti. Böylece 'housebus', yani eve dönüştürülmüş otobüs fikri doğdu. Çift, taşınmadan önce koşturmaktan düşünmeye bile vakit bulamadıklarını, artık daha önce hiç olmadıkları kadar huzurlu olduklarını söylüyor.

10. Öğrenci borcunu ödemek için otobüste yaşayan çift

10. Öğrenci borcunu ödemek için otobüste yaşayan çift

Görsel: Adventure or Bust

Bu çift hem seyahat etmek hem de öğrenci kredisi borçlarını ödemek için para biriktirmek istiyordu. Otobüs, ikisinin bir arada olabileceğinin kanıtı. Çift otobüsü satın alıp yenilemek için toplam 17.600 dolar harcadı. Ortaya, kendi elleriyle yaptıkları sevimli bir ev çıktı.

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11. Bir mimarlık öğrencisinin bitirme projesi

11. Bir mimarlık öğrencisinin bitirme projesi

Görsel: Justin Evidon

Sade iç mekan sizi yanıltmasın: Bu otobüs ev, pek çok akıllı depolama çözümüyle tasarlanmış. Tasarımcısı mimarlık öğrencisi Hank Butitta. Butitta, okulda hiç inşa edilmeyecek binaları hayali müşteriler için çizmekten sıkıldığını, elleriyle ve gerçek ölçekte çalışmayı tercih ettiğini anlatıyor. Bu yüzden yüksek lisans bitirme projesi için bir okul otobüsü alıp küçük bir yaşam alanına dönüştürdü. Otobüsle ABD'nin orta batısında ve kıyı bölgelerinde yaklaşık 8.000 kilometrelik bir tur atan Butitta, otobüsü daha sonra ailesinin arazisine park etti.

12. Güneş enerjili modern karavan

12. Güneş enerjili modern karavan

Görsel: Natural State Nomads

2001 model Thomas HDX okul otobüsünden dönüştürülen bu ev güneş enerjisiyle çalışıyor ve modern görünümüyle dikkat çekiyor. Otobüsü dışarıya açan çok sayıda kapı en farklı özelliklerinden biri. Üstelik içeride king-size bir yatak bile var. Çatıya açılan kapak sayesinde çatı hem depolama alanı hem de yıldızları izlemek için bir teras olarak kullanılabiliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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