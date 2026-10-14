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Londra'da Belediyeden Kiracılara Taşınma Teklifi: Küçük Eve Geçene Yeni Mutfak, Banyo ve Boya Yapılacak

Londra'da Belediyeden Kiracılara Taşınma Teklifi: Küçük Eve Geçene Yeni Mutfak, Banyo ve Boya Yapılacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2026 - 14:16
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Londra'nın güneyindeki Croydon Belediyesi, ihtiyacından fazla odası olan belediye konutu kiracılarına dikkat çeken bir teklif hazırladı. Daha küçük bir eve taşınmayı kabul edenlere yeni mutfak, yeni banyo ve komple boya-badana yapılacak. Daha önce 8 bin sterline kadar nakit destek verilmesine rağmen yeterli ilgi görmeyen uygulamanın yerini alacak pilot program, onay çıkması halinde ekim ayı sonunda başlayacak.

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Taşınana yeni mutfak geliyor, çünkü 8 bin sterlinlik nakit destek yalnızca 13 kiracıyı ikna etti.

Taşınana yeni mutfak geliyor, çünkü 8 bin sterlinlik nakit destek yalnızca 13 kiracıyı ikna etti.

Croydon Belediyesi'nin önceki uygulaması, daha küçük bir eve geçen kiracıya 8 bin sterline kadar nakit ödeme yapıyor, taşınma ve fatura-abonelik kapatma masraflarını da karşılıyordu. Belediye raporuna göre geçen yıl bu teklifi kabul eden kiracı sayısı yalnızca 13'te kaldı, 2026'da ise şimdiye kadar sadece yedi kişi taşındı.

Kiracılarla yapılan istişarede ortaya çıkan tablo belediyeyi şaşırttı. Raporda 'finansal teşviklerin ana etken olmadığı' kaydedildi. İnsanlar mahallelerinden kopmak istemiyor, taşınma sürecinde el altında bir destek arıyor ve yeni evin kaliteli olmasını bekliyordu. Pilot programın nakit yerine yeni mutfak ve komple redekorasyonla yola çıkmasının sebebi bu.

Yeni banyo ve boya da pakete dahil; kiracıya tercih ettiği bölgede ev garantisi veriliyor.

Yeni banyo ve boya da pakete dahil; kiracıya tercih ettiği bölgede ev garantisi veriliyor.

Teklifi kabul eden kiracılara, oturmak istedikleri semtte alternatif bir belediye konutu garanti edilecek. Yeni evde mutfak ve banyo baştan yenilenecek, duvarlar boyanacak. Süreç boyunca 'taşınma koordinatörü' ve 'yetersiz kullanım görevlisi' adı verilen özel personel, kiracıyla birebir ilgilenecek.

Programın toplam maliyeti henüz netleşmedi. Belediye, bu kalemi daha geniş kapsamlı Konut İyileştirme Planı içinde değerlendireceğini duyurdu. Pilot uygulama, South Norwood'daki Regina Road'da yürütülen yeni konut yapımlarıyla paralel ilerleyecek.

Belediyenin elindeki 1000'den fazla büyük konut, 8 bin 500'ü aşkın hanenin bekleme listesine karşı duruyor.

Belediyenin elindeki 1000'den fazla büyük konut, 8 bin 500'ü aşkın hanenin bekleme listesine karşı duruyor.

Croydon'daki belediye konutlarının yüzde 8,5 ila 10'u, içinde yaşayanların ihtiyacından büyük. Bu yaklaşık 1000 evin karşısında 8 bin 500'den fazla hane, uygun konut için sırada bekliyor. Bekleyenlerin 2 bin 100'ü zaten belediye kiracısı ve 'ağır kalabalık' koşullarda yaşıyor; hepsi üç ya da dört odalı bir ev peşinde.

Sorun büyük evlerin azlığıyla da büyüyor. Belediyenin yönettiği 13 bin 360 konutun yalnızca yüzde 2,37'si dört, yüzde 0,24'ü beş odalı. Üstüne onarım bekleyen evlerin boş kalma süresi uzadı: ortalama yeniden kiralama süresi 2024/25'te 130 gündü, 2026/27'nin ilk çeyreğinde 206 güne çıktı. Geçen ay onarım için bekleyen 417 konut boştu.

Büyük evlerde tek başına yaşayan 234 kiracının 230'u 65 yaşın üzerinde.

Büyük evlerde tek başına yaşayan 234 kiracının 230'u 65 yaşın üzerinde.

Belediye görevlilerinin tespitine göre, ihtiyacından büyük evlerde yaşayan tek kişilik hanelerin neredeyse tamamı yaşlılardan oluşuyor. Kiracılarla yapılan istişarede öne çıkan başlıklar da bu tabloyla örtüşüyor: mahallede kalmak, taşınırken destek görmek ve kaliteli bir eve geçmek.

Pilot programın yanı sıra masada başka seçenekler de var: büyük evler için beş yıllık süreli kira sözleşmeleri ve iki ya da daha fazla küçük konutu birleştirip aile evi haline getiren 'de-conversion' projeleri. Plan 12 Ekim'de Housing Assurance Board'un gündemine geldi; resmî onay çıkarsa uygulamanın ekim ayı sonunda başlaması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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