Londra'da Belediyeden Kiracılara Taşınma Teklifi: Küçük Eve Geçene Yeni Mutfak, Banyo ve Boya Yapılacak

Croydon Belediyesi'nin önceki uygulaması, daha küçük bir eve geçen kiracıya 8 bin sterline kadar nakit ödeme yapıyor, taşınma ve fatura-abonelik kapatma masraflarını da karşılıyordu. Belediye raporuna göre geçen yıl bu teklifi kabul eden kiracı sayısı yalnızca 13'te kaldı, 2026'da ise şimdiye kadar sadece yedi kişi taşındı.

Kiracılarla yapılan istişarede ortaya çıkan tablo belediyeyi şaşırttı. Raporda 'finansal teşviklerin ana etken olmadığı' kaydedildi. İnsanlar mahallelerinden kopmak istemiyor, taşınma sürecinde el altında bir destek arıyor ve yeni evin kaliteli olmasını bekliyordu. Pilot programın nakit yerine yeni mutfak ve komple redekorasyonla yola çıkmasının sebebi bu.