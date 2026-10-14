Londra'da Belediyeden Kiracılara Taşınma Teklifi: Küçük Eve Geçene Yeni Mutfak, Banyo ve Boya Yapılacak
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Londra'nın güneyindeki Croydon Belediyesi, ihtiyacından fazla odası olan belediye konutu kiracılarına dikkat çeken bir teklif hazırladı. Daha küçük bir eve taşınmayı kabul edenlere yeni mutfak, yeni banyo ve komple boya-badana yapılacak. Daha önce 8 bin sterline kadar nakit destek verilmesine rağmen yeterli ilgi görmeyen uygulamanın yerini alacak pilot program, onay çıkması halinde ekim ayı sonunda başlayacak.
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Taşınana yeni mutfak geliyor, çünkü 8 bin sterlinlik nakit destek yalnızca 13 kiracıyı ikna etti.
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Yeni banyo ve boya da pakete dahil; kiracıya tercih ettiği bölgede ev garantisi veriliyor.
Belediyenin elindeki 1000'den fazla büyük konut, 8 bin 500'ü aşkın hanenin bekleme listesine karşı duruyor.
Büyük evlerde tek başına yaşayan 234 kiracının 230'u 65 yaşın üzerinde.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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