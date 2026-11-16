Su Kıtlığı Yaşayan Başkentte Japon Tekniğiyle Orman Yetiştirecekler
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Orman, Amman'daki Kral Hüseyin İş Parkı'nda Ürdün'e özgü bitkilerle oluşturuluyor.
Miyawaki yönteminde fidanlar birbirine çok yakın dikiliyor ve hızla büyüyor.
Arıtılan su, peyzaj sulamasında tatlı su kaynaklarının yerine kullanılacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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