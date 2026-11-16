article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Su Kıtlığı Yaşayan Başkentte Japon Tekniğiyle Orman Yetiştirecekler

Su Kıtlığı Yaşayan Başkentte Japon Tekniğiyle Orman Yetiştirecekler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 09:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ürdün'ün başkenti Amman'da, Japon botanikçi Akira Miyawaki'nin yöntemiyle sık bir kent ormanı dikilmeye başlandı. Projede ayrıca kullanılmış suyu arıtıp sulamada yeniden kullanan bir sistem devreye alındı.

Kaynak 1 | Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Orman, Amman'daki Kral Hüseyin İş Parkı'nda Ürdün'e özgü bitkilerle oluşturuluyor.

Orman, Amman'daki Kral Hüseyin İş Parkı'nda Ürdün'e özgü bitkilerle oluşturuluyor.

Dikilen bitkilerin bir kısmı nadir ve nesli tehlike altındaki türlerden. Projeyi Ürdün İklim Eylemi Derneği (CAN) yürütüyor, Mitsubishi Corporation Vakfı finanse ediyor.

Dikime öğrenciler, proje ortakları ve bölge halkı da katıldı. Projeye çevre bilinci ve kapasite geliştirme çalışmaları da eşlik edecek.

Miyawaki yönteminde fidanlar birbirine çok yakın dikiliyor ve hızla büyüyor.

Miyawaki yönteminde fidanlar birbirine çok yakın dikiliyor ve hızla büyüyor.

Yöntem, insan müdahalesi olmasa o bölgede kendiliğinden yetişecek yerli türlerin seçilmesine dayanıyor. Katmanlar halinde sık dikilen fidanlar ışık için yarışıyor ve daha hızlı uzuyor. Uygulayıcılar, ormanın ilk 2-3 yıldan sonra bakıma ihtiyaç duymadığını söylüyor.

Projenin ortağı Midorization'ın kurucusu Japon ormancı Motoharu Nochi, Arap dünyasının ilk Miyawaki ormanını 2018'de mimar Deema Assaf ile Amman'da kurmuştu. Bir evin 107 metrekarelik bahçesine 23 yerli türden 380 fidan dikilmişti.

Arıtılan su, peyzaj sulamasında tatlı su kaynaklarının yerine kullanılacak.

Arıtılan su, peyzaj sulamasında tatlı su kaynaklarının yerine kullanılacak.

Gri su arıtma sistemi, peyzaj sulaması ve içme dışındaki kullanımlar için alternatif bir su kaynağı sağlıyor. Ürdün'ün bulunduğu bölge, dünyada suyu en kıt yerlerden biri.

Kral Hüseyin İş Parkı CEO'su Ammar Izziddin, yaklaşık bir buçuk yıldır çevre standartlarına uyum için çalıştıklarını, projenin de bu adımlardan biri olduğunu söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın