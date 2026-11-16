Su Kıtlığı Yaşayan Başkentte Japon Tekniğiyle Orman Yetiştirecekler

Gri su arıtma sistemi, peyzaj sulaması ve içme dışındaki kullanımlar için alternatif bir su kaynağı sağlıyor. Ürdün'ün bulunduğu bölge, dünyada suyu en kıt yerlerden biri.

Kral Hüseyin İş Parkı CEO'su Ammar Izziddin, yaklaşık bir buçuk yıldır çevre standartlarına uyum için çalıştıklarını, projenin de bu adımlardan biri olduğunu söyledi.