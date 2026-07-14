“Burada Yetişmez” Diyenlere İnat Dikti: 40 Yılda Çorak Köyü Ormana Çevirdi

Eylül ayından mayıs ayına kadar olan dönemi yoğun bir şekilde fidan dikimine ayıran Ural, çam, ladin, akasya, köknar ve huş gibi farklı türleri toprakla buluşturdu. Bütün masrafları kendi bütçesinden karşılayan emekli imam, ağaçlandırma faaliyetini büyük bir sorumluluk bilinciyle yürüttüğünü ifade etti. Dikilen ağaçların büyümesi köyde hayvancılık yapan vatandaşların yaşamını da önemli ölçüde kolaylaştırdı. Yaz sıcaklarında gölgelenecek alan bulamayan, kışın ise sert rüzgârlara maruz kalan hayvanlar için bu ormanlık alan korunaklı bir sığınak haline geldi.