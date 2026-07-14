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“Burada Yetişmez” Diyenlere İnat Dikti: 40 Yılda Çorak Köyü Ormana Çevirdi

“Burada Yetişmez” Diyenlere İnat Dikti: 40 Yılda Çorak Köyü Ormana Çevirdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 17:31
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Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Dağdibi köyünde yaşayan emekli imam Ali Ural, 40 yıllık süreçte kendi imkanlarıyla 50 bini aşkın fidanı toprakla buluşturarak bölgenin kaderini değiştirdi. Deniz seviyesinden 1900 metre yükseklikte yer alan ve geçmişte sert iklim koşulları sebebiyle en ufak bir yeşil örtüden bile yoksun olan köy, yürütülen bu kararlı çalışma sayesinde zengin bir orman alanına kavuştu.

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Çevre sakinlerinin olumsuz öngörülerine rağmen pes etmeyen Ali Ural ilk yıllarda zorlu doğa koşullarıyla tek başına mücadele etti.

Çevre sakinlerinin olumsuz öngörülerine rağmen pes etmeyen Ali Ural ilk yıllarda zorlu doğa koşullarıyla tek başına mücadele etti.

Çalışmalarına başladığı 1985 yılında köyde hiçbir ağaç varlığının bulunmadığını belirten Ural, çevre sakinlerinin 'burada ağaç yetişmez' yönündeki uyarılarına rağmen hedefine odaklandı. İlk yıllarda bölgenin iklim yapısını tam olarak bilmediği için diktiği bazı meyve ve çam fidanlarından verim alamayan Ural, pes etmek yerine doğayı gözlemlemeyi sürdürdü. Rüzgar alan açık alanlar yerine fidanları korunaklı bölgelere dikmeye başlayan Ural, deneme yanılma yoluyla bölgeye en uygun dikim yöntemlerini geliştirdi. Fidanların büyümesiyle birlikte Torul Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de durumu fark ederek Ural'a teknik destek sağladı.

Yıllar süren yoğun emek süresince dikilen binlerce fidan bölgedeki yaban hayatına ve hayvancılık faaliyetlerine de hayat verdi.

Yıllar süren yoğun emek süresince dikilen binlerce fidan bölgedeki yaban hayatına ve hayvancılık faaliyetlerine de hayat verdi.

Eylül ayından mayıs ayına kadar olan dönemi yoğun bir şekilde fidan dikimine ayıran Ural, çam, ladin, akasya, köknar ve huş gibi farklı türleri toprakla buluşturdu. Bütün masrafları kendi bütçesinden karşılayan emekli imam, ağaçlandırma faaliyetini büyük bir sorumluluk bilinciyle yürüttüğünü ifade etti. Dikilen ağaçların büyümesi köyde hayvancılık yapan vatandaşların yaşamını da önemli ölçüde kolaylaştırdı. Yaz sıcaklarında gölgelenecek alan bulamayan, kışın ise sert rüzgârlara maruz kalan hayvanlar için bu ormanlık alan korunaklı bir sığınak haline geldi.

Köy halkı sergilenen bu olağanüstü çevre mücadelesini örnek alarak kendi arazilerinde tarımsal üretime başladı.

Köy halkı sergilenen bu olağanüstü çevre mücadelesini örnek alarak kendi arazilerinde tarımsal üretime başladı.

Dağdibi Köyü Muhtarı Ahmet Uzun, yürütülen bu örnek çalışmanın tüm köye ilham verdiğini vurguladı. Ural'ın başlattığı yeşil seferberlik sayesinde köylülerin de kendi arazilerinde meyve yetiştirmeye başladığını belirten Uzun, köyün çehresini değiştiren bu emek için teşekkürlerini sundu. Tek bir kişinin inancı ve emeğiyle yeşeren Dağdibi köyü, çevre bilincinin ve kararlılığın toplumsal dönüşüm üzerindeki etkisini gözler önüne seren somut bir örnek teşkil ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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