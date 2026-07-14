“Burada Yetişmez” Diyenlere İnat Dikti: 40 Yılda Çorak Köyü Ormana Çevirdi
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Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Dağdibi köyünde yaşayan emekli imam Ali Ural, 40 yıllık süreçte kendi imkanlarıyla 50 bini aşkın fidanı toprakla buluşturarak bölgenin kaderini değiştirdi. Deniz seviyesinden 1900 metre yükseklikte yer alan ve geçmişte sert iklim koşulları sebebiyle en ufak bir yeşil örtüden bile yoksun olan köy, yürütülen bu kararlı çalışma sayesinde zengin bir orman alanına kavuştu.
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Çevre sakinlerinin olumsuz öngörülerine rağmen pes etmeyen Ali Ural ilk yıllarda zorlu doğa koşullarıyla tek başına mücadele etti.
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Yıllar süren yoğun emek süresince dikilen binlerce fidan bölgedeki yaban hayatına ve hayvancılık faaliyetlerine de hayat verdi.
Köy halkı sergilenen bu olağanüstü çevre mücadelesini örnek alarak kendi arazilerinde tarımsal üretime başladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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