Dünyaca Ünlü Plaj Yok Oluyor: Kurtarmak İçin Denize Doğru Genişletilecek

Bu devasa ve karmaşık mühendislik çalışması kapsamında, mevcut kıyı şeridinin mukavemetini artırmak amacıyla bölgeye yaklaşık 45 bin metreküp çakıl dolgusu yapılması kararlaştırıldı. Hâlihazırda deniz kıyısından yalnızca 25 metre içeride konumlanan tarihi gemi batığı, bu dolgu çalışması sayesinde sudan daha da uzak bir noktaya taşınacak. Böylece hırçın dalgaların ve durmaksızın devam eden kıyı erozyonunun metal gövde üzerindeki yıpratıcı etkisinin tamamen engellenmesi amaçlanıyor. Yetkililer, genişletme çalışmalarının başarıyla tamamlanmasının ardından, yıpranan tarihi gemi için kapsamlı bir restorasyon ve bakım süreci başlatacaklarını ifade ediyor.