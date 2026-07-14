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Dünyaca Ünlü Plaj Yok Oluyor: Kurtarmak İçin Denize Doğru Genişletilecek

Dünyaca Ünlü Plaj Yok Oluyor: Kurtarmak İçin Denize Doğru Genişletilecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 17:20
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Yunanistan’ın en ikonik turizm merkezleri arasında yer alan ve büyüleyici turkuaz sularıyla dünya genelinde büyük bir şöhrete sahip olan Zakintos Adası’ndaki Navagio Plajı, ciddi kıyı erozyonu tehdidi sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 'Batık Gemi Plajı' olarak da adlandırılan bu benzersiz doğa harikası bölgeyi kurtarmak amacıyla yetkililer, son on yılların en kapsamlı çevre projesini büyük bir titizlikle hayata geçirme kararı aldı. Hazırlanan mühendislik planı doğrultusunda, koyda yer alan efsanevi gemi batığını ve doğal coğrafi yapıyı korumak amacıyla plajın deniz yönüne doğru yaklaşık 30 metre kadar genişletilmesi hedefleniyor.

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Kaynak: https://greekreporter.com/2026/07/12/...
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Kıyı Şeridine Yapılacak Dev Çakıl Dolgusu Sayesinde Tarihi Gemi Batığı Dalgaların Aşındırıcı Etkisinden Uzaklaştırılacak

Kıyı Şeridine Yapılacak Dev Çakıl Dolgusu Sayesinde Tarihi Gemi Batığı Dalgaların Aşındırıcı Etkisinden Uzaklaştırılacak

Bu devasa ve karmaşık mühendislik çalışması kapsamında, mevcut kıyı şeridinin mukavemetini artırmak amacıyla bölgeye yaklaşık 45 bin metreküp çakıl dolgusu yapılması kararlaştırıldı. Hâlihazırda deniz kıyısından yalnızca 25 metre içeride konumlanan tarihi gemi batığı, bu dolgu çalışması sayesinde sudan daha da uzak bir noktaya taşınacak. Böylece hırçın dalgaların ve durmaksızın devam eden kıyı erozyonunun metal gövde üzerindeki yıpratıcı etkisinin tamamen engellenmesi amaçlanıyor. Yetkililer, genişletme çalışmalarının başarıyla tamamlanmasının ardından, yıpranan tarihi gemi için kapsamlı bir restorasyon ve bakım süreci başlatacaklarını ifade ediyor.

Yüksek Heyelan Riski Taşıyan Bölgede Güvenlik Önlemleri En Üst Seviyeye Çıkarılarak Koya Girişler Geçici Olarak Engellendi

Yüksek Heyelan Riski Taşıyan Bölgede Güvenlik Önlemleri En Üst Seviyeye Çıkarılarak Koya Girişler Geçici Olarak Engellendi

Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Kurumu tarafından gerçekleştirilen detaylı bilimsel incelemelerin ardından, bölge yüksek heyelan riski taşıyan alan sınıfına dahil edildi. Güvenlik önlemleri çerçevesinde koya tekne ve yüzücü girişinin ekim ayı sonuna kadar tamamen sınırlandırılması yönünde karar alındı. Geçmiş yıllarda kaya düşmesi sebebiyle yaralanmaların yaşandığı ve depremler sonrasında geçici olarak ziyarete kapatılan bölgedeki güvenlik durumunun, bilimsel veriler ışığında yılda iki kez yeniden değerlendirileceği açıklandı. Bu dönüşüm projesiyle hem koyun doğal yapısının korunması hem de tarihi mirasın geleceğe güvenle aktarılması planlanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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