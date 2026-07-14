Dünyaca Ünlü Plaj Yok Oluyor: Kurtarmak İçin Denize Doğru Genişletilecek
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Kaynak: https://greekreporter.com/2026/07/12/...
Yunanistan’ın en ikonik turizm merkezleri arasında yer alan ve büyüleyici turkuaz sularıyla dünya genelinde büyük bir şöhrete sahip olan Zakintos Adası’ndaki Navagio Plajı, ciddi kıyı erozyonu tehdidi sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 'Batık Gemi Plajı' olarak da adlandırılan bu benzersiz doğa harikası bölgeyi kurtarmak amacıyla yetkililer, son on yılların en kapsamlı çevre projesini büyük bir titizlikle hayata geçirme kararı aldı. Hazırlanan mühendislik planı doğrultusunda, koyda yer alan efsanevi gemi batığını ve doğal coğrafi yapıyı korumak amacıyla plajın deniz yönüne doğru yaklaşık 30 metre kadar genişletilmesi hedefleniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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