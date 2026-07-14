40 Katlı Dev Binayı Santim Santim Erittiler: Her Gün Bir Katı Sessizce Silindi

Ünlü mimar Kenzo Tange tarafından tasarlanan ve 1980'li yıllardan itibaren Tokyo'nun simgelerinden biri haline gelen otel, 2011 yılında faaliyetlerini durdurdu. Çevresindeki yoğun yapılaşma ve nüfus hareketliliği sebebiyle klasik patlatma yöntemlerinin kullanılamayacağı anlaşılınca, Japon inşaat şirketi Taisei devreye girdi. Şirket, çevreye yayılan gürültüyü, tozu ve olası kaza risklerini önlemek amacıyla 'Tecorep' isimli sistemi geliştirdi.

Bu sistem kapsamında binanın en üst katına, dış dünyayla teması tamamen kesen geçici bir söküm ünitesi yerleştirildi. Hidrolik krikolar ve geçici taşıyıcı sütunlar yardımıyla tavan yapısı kademeli olarak aşağıya indirildi. İç kısımdaki vinçlerle her katın sökülen parçaları sessizce zemin seviyesine taşındı. Böylece dışarıdan bakıldığında yapının, sanki kendi kendine aşağıya doğru küçülerek yok olduğu gözlemlendi.