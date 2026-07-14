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Yaşam
40 Katlı Dev Binayı Santim Santim Erittiler: Her Gün Bir Katı Sessizce Silindi

40 Katlı Dev Binayı Santim Santim Erittiler: Her Gün Bir Katı Sessizce Silindi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 16:06
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan 139 metre yüksekliğindeki tarihi Grand Prince Hotel Akasaka, geleneksel patlatma yöntemleri yerine dünyada ilk kez uygulanan özel bir sistemle yıkıldı. 2013 yılında tamamlanan bu süreç, çevreye zarar vermeyen ve binayı yukarıdan aşağıya doğru adeta eriterek ortadan kaldıran yenilikçi bir mühendislik çalışması olarak kayıtlara geçti. Yoğun nüfuslu şehir merkezinde gerçekleştirilen bu güvenli operasyon, modern kentsel dönüşüm projeleri için dünya çapında yeni bir örnek teşkil etti.

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Kaynak: https://web-japan.org/trends/11_tech-...
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Mühendisler binanın en üst katını tamamen kapalı bir yıkım fabrikasına dönüştürerek çevre güvenliğini en üst düzeye çıkardı

Mühendisler binanın en üst katını tamamen kapalı bir yıkım fabrikasına dönüştürerek çevre güvenliğini en üst düzeye çıkardı

Ünlü mimar Kenzo Tange tarafından tasarlanan ve 1980'li yıllardan itibaren Tokyo'nun simgelerinden biri haline gelen otel, 2011 yılında faaliyetlerini durdurdu. Çevresindeki yoğun yapılaşma ve nüfus hareketliliği sebebiyle klasik patlatma yöntemlerinin kullanılamayacağı anlaşılınca, Japon inşaat şirketi Taisei devreye girdi. Şirket, çevreye yayılan gürültüyü, tozu ve olası kaza risklerini önlemek amacıyla 'Tecorep' isimli sistemi geliştirdi.

Bu sistem kapsamında binanın en üst katına, dış dünyayla teması tamamen kesen geçici bir söküm ünitesi yerleştirildi. Hidrolik krikolar ve geçici taşıyıcı sütunlar yardımıyla tavan yapısı kademeli olarak aşağıya indirildi. İç kısımdaki vinçlerle her katın sökülen parçaları sessizce zemin seviyesine taşındı. Böylece dışarıdan bakıldığında yapının, sanki kendi kendine aşağıya doğru küçülerek yok olduğu gözlemlendi.

Uygulanan kapalı söküm sistemi sayesinde bölgedeki gürültü ve hava kirliliği neredeyse tamamen ortadan kaldırıldı

Uygulanan kapalı söküm sistemi sayesinde bölgedeki gürültü ve hava kirliliği neredeyse tamamen ortadan kaldırıldı

Uluslararası teknoloji ve inovasyon yayınlarında yer alan verilere göre, bu kapalı mekanizma sayesinde dış ortama toz yayılımı yüzde 90 oranında azaldı. Mühendislik çalışmaları neticesinde yıkım sırasındaki gürültü seviyesi 17 ila 23 desibel aralığına çekildi. Aynı zamanda süreç boyunca ortaya çıkan karbon emisyon miktarında da yüzde 85 oranında bir düşüş sağlandı.

Tokyo'da başarıyla tamamlanan bu operasyon, dar sokaklar ve karmaşık altyapı ağlarıyla çevrili eski yapıların yıkımında sürdürülebilir bir model sundu. Bu yeni nesil teknoloji, gelecekteki metropol projeleri için kritik bir referans noktası haline geldi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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