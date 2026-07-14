40 Katlı Dev Binayı Santim Santim Erittiler: Her Gün Bir Katı Sessizce Silindi
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Kaynak: https://web-japan.org/trends/11_tech-...
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan 139 metre yüksekliğindeki tarihi Grand Prince Hotel Akasaka, geleneksel patlatma yöntemleri yerine dünyada ilk kez uygulanan özel bir sistemle yıkıldı. 2013 yılında tamamlanan bu süreç, çevreye zarar vermeyen ve binayı yukarıdan aşağıya doğru adeta eriterek ortadan kaldıran yenilikçi bir mühendislik çalışması olarak kayıtlara geçti. Yoğun nüfuslu şehir merkezinde gerçekleştirilen bu güvenli operasyon, modern kentsel dönüşüm projeleri için dünya çapında yeni bir örnek teşkil etti.
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Mühendisler binanın en üst katını tamamen kapalı bir yıkım fabrikasına dönüştürerek çevre güvenliğini en üst düzeye çıkardı
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Uygulanan kapalı söküm sistemi sayesinde bölgedeki gürültü ve hava kirliliği neredeyse tamamen ortadan kaldırıldı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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