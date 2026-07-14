Kadın Atletler İçin Yeni Yasa: Cinsiyetçi Kamera Açılarına Son Verildi

Uygulanan bu çekim teknikleri, sporcuların prestijini zedelemenin yanı sıra yarışma esnasındaki zihinsel odaklarını da büyük ölçüde baltalıyor. Britanyalı Olimpik sırıkla atlamacı Holly Bradshaw, sporcuların müsabaka anında performanslarına odaklanmak yerine kameraların konumundan ötürü ciddi bir kaygı yaşadığını belirtiyor. Bradshaw ayrıca, müsabaka esnasındaki ağır çekim görüntülerinin kötü niyetli kişilerce manipüle edilerek sosyal medyada uygunsuz şekilde paylaşıldığını ve bu durumun yıpratıcı bir siber zorbalığa dönüştüğünü de sözlerine ekliyor. Sektörün kullanımına sunulan bu yeni ilkelerin, kadın atletizmine hak ettiği profesyonel saygınlığı yeniden kazandırması bekleniyor.