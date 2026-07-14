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Kadın Atletler İçin Yeni Yasa: Cinsiyetçi Kamera Açılarına Son Verildi

Kadın Atletler İçin Yeni Yasa: Cinsiyetçi Kamera Açılarına Son Verildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 15:34
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Avrupa genelinde kadın sporcuların medya yayınlarında nesneleştirilmesini önlemek amacıyla kapsamlı yayıncılık ilkeleri yürürlüğe girdi. Avrupa Yayın Birliği ile Avrupa Atletizm Birliği ortaklığında hazırlanan yeni kılavuz, ekran başındaki izleyicilerin odağını sporcuların fiziksel görünümlerinden ziyade teknik becerilerine ve sportif performanslarına yönlendirmeyi hedefliyor.

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Kaynak: https://www.dexerto.com/entertainment...
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Hazırlanan rehber kapsamında uygunsuz bulunan kamera açılarının ve teknik değeri olmayan ağır çekim tekrarlarının yasaklanması kararlaştırıldı

Hazırlanan rehber kapsamında uygunsuz bulunan kamera açılarının ve teknik değeri olmayan ağır çekim tekrarlarının yasaklanması kararlaştırıldı

'Raising the Bar' adıyla yayımlanan 23 sayfalık resmi doküman; yüksek atlama, sırıkla atlama, uzun atlama ve koşu müsabakalarında sıklıkla karşılaşılan uygunsuz çekim tercihlerini gerçek yayın örnekleriyle ortaya koyuyor. Yeni kurallara göre yayıncı kuruluşların; sporcuları arkadan kadraja alan dar açılı çekimlerden, yarışmacıların altına yerleştirilen alçak kameralardan ve teknik açıdan analiz değeri taşımayan ağır çekim tekrarlarından kaçınması gerekiyor. Avrupa Yayın Birliği yöneticilerinden Glen Killane, seçici kamera açısı ve montaj tercihlerinin kadın sporcuları nesneleştirdiğini, yeni dönemde ise odak noktasının sadece teknik performans, koşu hazırlıkları ve sporun estetiği olacağını ifade ediyor.

Kamera konumlarının yarattığı baskı ve sosyal medyadaki kötü niyetli paylaşımlar sporcuların performansını doğrudan olumsuz etkiliyor

Kamera konumlarının yarattığı baskı ve sosyal medyadaki kötü niyetli paylaşımlar sporcuların performansını doğrudan olumsuz etkiliyor

Uygulanan bu çekim teknikleri, sporcuların prestijini zedelemenin yanı sıra yarışma esnasındaki zihinsel odaklarını da büyük ölçüde baltalıyor. Britanyalı Olimpik sırıkla atlamacı Holly Bradshaw, sporcuların müsabaka anında performanslarına odaklanmak yerine kameraların konumundan ötürü ciddi bir kaygı yaşadığını belirtiyor. Bradshaw ayrıca, müsabaka esnasındaki ağır çekim görüntülerinin kötü niyetli kişilerce manipüle edilerek sosyal medyada uygunsuz şekilde paylaşıldığını ve bu durumun yıpratıcı bir siber zorbalığa dönüştüğünü de sözlerine ekliyor. Sektörün kullanımına sunulan bu yeni ilkelerin, kadın atletizmine hak ettiği profesyonel saygınlığı yeniden kazandırması bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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