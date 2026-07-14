Kadın Atletler İçin Yeni Yasa: Cinsiyetçi Kamera Açılarına Son Verildi
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Kaynak: https://www.dexerto.com/entertainment...
Avrupa genelinde kadın sporcuların medya yayınlarında nesneleştirilmesini önlemek amacıyla kapsamlı yayıncılık ilkeleri yürürlüğe girdi. Avrupa Yayın Birliği ile Avrupa Atletizm Birliği ortaklığında hazırlanan yeni kılavuz, ekran başındaki izleyicilerin odağını sporcuların fiziksel görünümlerinden ziyade teknik becerilerine ve sportif performanslarına yönlendirmeyi hedefliyor.
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Hazırlanan rehber kapsamında uygunsuz bulunan kamera açılarının ve teknik değeri olmayan ağır çekim tekrarlarının yasaklanması kararlaştırıldı
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Kamera konumlarının yarattığı baskı ve sosyal medyadaki kötü niyetli paylaşımlar sporcuların performansını doğrudan olumsuz etkiliyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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