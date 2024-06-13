Kendini Baştan Aşağı Değiştirmeye Kararlı Olan Demet Akalın'ın Yeni İmajı "Eski Demet Geri Geliyor" Dedirtti
Kendini Baştan Aşağı Değiştirmeye Kararlı Olan Demet Akalın'ın Yeni İmajı "Eski Demet Geri Geliyor" Dedirtti
Son dönemlerde verdiği kilolarla gündeme gelen Demet Akalın, yeni tarzı ile de çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı bu sefer de saç stilini tamamen değiştirdi.
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Pop müziğin sevilen isimlerinden biri olan Demet Akalın, paylaşımları ve sözleri ile magazin dünyasında bambaşka bir yere sahip.
Dobra tavırları, samimi açıklamaları ve yeri geldiğinde kimseyi tanımamasıyla artık bir ikon haline gelen ünlü şarkıcı aktif kullandığı sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar ile de sık sık gündeme geliyor.
11 kilo veren ve tarzını yenileyen Demet Akalın kendini baştan aşağı yenilemeye ant içmiş olacak ki bu sefer de saçlarını değiştirmeye karar verdi.
Uzun süredir koyu renk saçlarıyla karşımıza çıkan Akalın, saçlarını yeniden sarıya boyattı. Ünlü şarkıcının yeni saçları "eski Demet geri geliyor" dedirtti.
Siz Demet Akalın'ın yeni saç stilini beğendiniz mi?
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