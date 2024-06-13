Mika Can Raun'un Aşkından Ölüp Bittiği Sevgilisiyle Birlikte Yaptığı Kıskançlık Açıklaması Tedirgin Etti!
Mika Can Raun'un Aşkından Ölüp Bittiği Sevgilisiyle Birlikte Yaptığı Kıskançlık Açıklaması Tedirgin Etti!
Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Raun, dün uzun süredir sır gibi sakladığı sevgilisinin yüzünü göstermişti. Mika ve sevgilisinin yayımladığı soru cevap videosundaki kıskançlık açıklaması tedirgin etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
TikTok içerikleriyle kısa süre içerisinde fenomen haline gelen Mika Can Raun, sosyal medya gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
Ünlü fenomen özellikle de yüzünü sır gibi sakladığı sevgilisi Batu ile paylaştığı içeriklerle ilgi çekiyor. Mika'nın "elimden gelse kocamın g*tünün deliğinden içeri girerim" açıklamaları yapacak kadar büyük bir aşk yaşadığı Batu'nun yüzünü merak edenlerin sayısı da oldukça fazla!
Nihayet kararını değiştiren Mika Can Raun, dün yaptığı paylaşım ile sonunda 'kocası' Batu'nun yüzünü paylaştı! Sevgilisini "soru cevap" videosu ile takipçilerine tanıtan Mika Can Raun ve Batu'nun kıskançlık sorusuna verdiği cevap ise herkesi tedirgin etti.
"Birbirinizi kıskanıyor musunuz?" sorusuna "Kıskanmak ne kelime, ölürüm de öldürürüm de" cevabını veren Batu'nun tavrı da cevabı da izleyenleri tedirgin etti.
İşte o anlar 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın