Eşi Fahriye Evcen'le Etiler Sokaklarında Fink Atan Burak Özçivit'in Yeni Arabasının Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Eşi Fahriye Evcen'le Etiler Sokaklarında Fink Atan Burak Özçivit'in Yeni Arabasının Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Etiler sokaklarında eşi Fahriye Evcen ile görüntülenen Burak Özçivit'in yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı!
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Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturmuş, o günden itibaren de ilişkileri ile sık sık magazin gündeminde konuşulan ilişkilerden biri haline gelmişti biliyorsunuz ki.
Ünlü çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan'ı 2023 yılında ise ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına almış ve sık sık yaptıkları sosyal medya paylaşımları lie sevenlerini hayatlarına dahil etmişlerdi.
Özellikle konseptli doğum günü partileri ile çok konuşulan Özçivit çifti geçtiğimiz günlerde Etiler sokaklarında görüntülendi.
Eşi Fahriye Evcen ile Etiler sokaklarında fink atan Burak Özçivi'in yeni arabasının fiyatı ise resmen dudak uçuklattı! Ünlü oyuncusunun yeni arabasının fiyatının ise 15 milyon TL olduğu iddia edildi.
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Ortalamanın az üstü maaşlı bir Türk vatandaşı 4 milyonluk araca binebiliyorsa bu adamın 15 milyonluk araca binmesi normal değil mi sizce :D
150 Milyon Eurosu varsa birakinda alsin.Hep sirtini Devlete dayayanlar alacak degil ya.....