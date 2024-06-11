Geçmişte Yaşadığı İstismar ile Dalga Geçilmişti: Haluk Levent'ten Gamze Özçelik'e Büyük Destek Geldi!
Geçmişte Yaşadığı İstismar ile Dalga Geçilmişti: Haluk Levent'ten Gamze Özçelik'e Büyük Destek Geldi!
Hatırlarsanız 2000'li yıllarda Gamze Özçelik'in görüntülerinin internete sızdırılmış ve Özçelik'in eski sevgilisi Gökhan Demirkol tecavüzle suçlanmıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı bu anları hatırlatınca devreye Haluk Levent girdi!
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Gamze Özçelik'in eski sevgilisi Gökhan Demirkol’un kendisini ilaçla uyutup tecavüz ettiğini ve cep telefonuyla görüntülediğini iddia etmesi bir döneme damga vurmuştu hatırlarsanız.
2005 yılında Gamze Özçelik'in görüntülerinin internete sızdırılmış ve Özçelik'in eski sevgilisi Gökhan Demirkol tecavüzle suçlanmış ve 10.5 yıl hapis istemiyle yargılanmıştı. Yaklaşık bir yıl cezaevinde kalan Demirkol daha sonra ise serbest bırakılmıştı.
2018 yılında kapanma kararı alan Özçelik, oyunculuk kariyerine de son vererek Umuda Koşanlar adında bir dernek kurmuş ve bu dernek ile binlerce insana yardım sağlamıştı.
Gamze Özçelik geçtiğimiz günlerde Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi. Ünlü ismin evlilik haberi sosyal medyada gündem olduktan sonra bir sosyal medya kullanıcısı, Gamze Özçelik için yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.
Özçelik'in geçmiş dönemlerde yaşadığı istismar ile dalga geçen sosyal medya kullanıcısına tepkiler büyürken Özçelik'e en büyük destek Haluk Levent'ten geldi!
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"Yakinen biliyorum yıllardır insanlık için emek veriyor. Haydi silelim twiti 🙏🙏" çağrısında bulunan Haluk Levent'in çağrısına uyan sosyal medya kullanıcısı atığı tweeti kaldırdı.
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