Büyük Buluşma Gerçekleşti: Asmalı Konak Ekibi 22 Yıl Sonra Yeniden Bir Araya Geldi!
Büyük Buluşma Gerçekleşti: Asmalı Konak Ekibi 22 Yıl Sonra Yeniden Bir Araya Geldi!
Bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisinin ekibi 22 yıl sonra yeniden bir araya geldi!
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Başrollerinde Selda Alkor, Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Goncagül Sunar, Eylem Yıldız ve İpek Tuzcuoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı Asmalı Konak dizisi bir döneme damgasını vurmuştu hatırlarsanız.
2002 yılında Kapadokya'da çekilen ve 2 sezon boyunca ekranlarda olan Asmalı Konak, herkesi ekran başına kitlemeyi başaran yapımlardan biriydi.
Efsane dizinin ekibi tam 22 yıl sonra İpek Tuzcuoğlu'nun 'Yarım' adlı şiir kitabının tanıtımında bir araya geldi!
Özcan Deniz kendisine yöneltilen Asmalı Konak sorularına "Kapadokya'da çekilen bir iş kalibresi ne olursa olsun tutuyor. Asmalı Konak bir coğrafyanın kaderini değiştirdi" cevabını verirken İpek Tuzcuoğlu da Deniz için ""Özcan Deniz zamansız bir adam… Nasıl Ajda Pekkan kadınlarda zamansızsa, Özcan Deniz de zamansız bir adam" açıklamasında bulundu.
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