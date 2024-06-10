Sezon Finalini Kutlayan Yalı Çapkını Ekibinden Afra Saraçoğlu Önce Dans Etti Sonra Baterinin Başına Geçti!
Sezon Finalini Kutlayan Yalı Çapkını Ekibinden Afra Saraçoğlu Önce Dans Etti Sonra Baterinin Başına Geçti!
İkinci sezonu tamamlayan Yalı Çapkını ekibi final kutlaması için bir araya geldi. Dans ederken kendinden geçen Afra Saraçoğlu bu sefer de baterinin başına geçti.
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Star TV'nin 2 sezondur devam eden ve her bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Yalı Çapkını 7 Haziran'da sezon finaliyle ekranlara gelmişti hatırlarsanız. Heyecan ve merak dolu bölümler ile bir sezonu daha bitiren Yalı Çapkını ekibi sonunda tatile girdi!
Başarılarla dolu geçen bir sezon kutlamasız bitebilir mi peki? Tabii ki hayır... Yalı Çapkını ekibi de geçtiğimiz saatlerde ikinci sezonlarının bitişini kutlamak için bir araya geldi.
Yalı Çapkını sezon finali partisine damgasını vuran olaylardan bir tanesi de Afra Saraçoğlu'nun dans ederken kendinden geçtiği ve Mert Ramazan Demir'in Saraçoğlu'na ayak uydurmaya çalıştığı anlar oldu!
Sosyal medya hesabında da sık sık bateri pratiği yaptığını açıklayan Afra Saraçoğlu, dans gösterisinden sonra bu sefer de baterinin başına geçti! Saraçoğlu'nun çaldığı arkadaşlarının eğlendiği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar 👇🏻
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