10 Aylık Sevgilisi Cihan Ayger ile Evlenen Merve Dizdar'ın Nikah Sırasında Soy İsmini Unutması Dillere Düştü
10 Aylık Sevgilisi Cihan Ayger ile Evlenen Merve Dizdar'ın Nikah Sırasında Soy İsmini Unutması Dillere Düştü
Merve Dizdar, 10 aydır beraber olduğu Cihan Ayger ile dün dünyaevine girdi. Nikah sırasında çok heyecanlanan Dizdar'ın soy ismini unutması dillere düştü!
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Masumlar Apartmanı, Eltilerin Savaşı, Erşan Kuneri gibi yapımlar ile hafızalarımıza kazınan Merve Dizdar, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Hatırlarsanız ünlü oyuncu, ÇGHB 2 ve Güldür Güldür'den tanıdığımız Gürhan Altundaşar'la 2018 yılında evlenmiş, 2021 yılında ise boşanmıştı. Boşanmanın ardından uzunca bir süre yalnızlığın tadını çıkartan Merve Dizdar, 10 ay önce ise iş insanı Cihan Ayfer ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.
Merve Dizdar'ın Cihan Ayger ile olan ilişkisi daha bir seneyi doldurmamıştı ki ünlü çift dün Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde nikah masasına oturdu!
Nikah sırasında çok heyecanlanan Merve Dizdar'ın soy ismini unuttuğu anlar ise hem güldürdü hem sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
İşte o anlar 👇🏻
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Gelin, Dizdar'ın o anlarına sosyal medya kullanıcıları ne demiş bir de ona bakalım!
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