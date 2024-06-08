30 Dakikada Kazanacakları Ücret Dudak Uçuklattı: Edis Ücreti Beğenmeyince Teklif Gülşen'e Gitti!
30 Dakikada Kazanacakları Ücret Dudak Uçuklattı: Edis Ücreti Beğenmeyince Teklif Gülşen'e Gitti!
Sahne şovları ve şarkıları ile gündeme gelen Edis, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de bir kulüpten 30 dakikalık bir playback konser için teklif aldı. Edis, teklif edilen ücreti beğenmeyince kulüp aynı teklifi ünlü şarkıcı Gülşen'e yaptı. İki ünlünün 30 dakikalık performans için istedikleri ücret dudak uçuklattı.
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Sahne şovları ve şarkıları ile müzik dünyasının en çok konuşulan iki ismi Edis ve Gülşen biliyorsunuz ki. Ünlü ikili, kariyerlerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile de sık sık gündeme geliyor.
Yaz sezonu başlamışken sahnelerin en çok aranan isimlerinden biri tabii ki Edis oldu. Çeşme'de bulunan bir kulüp 30 dakika sürecek playback konser için Edis'e teklif götürdü. Ünlü şarkıcı 30 dakikalık konser için 4 milyon TL isteyince kulüp sahibi fiyatı fazla buldu.
2. Sayfa'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Edis'in istediği ücreti fazla bulan kulüp yeni teklifini Gülşen'e götürdü. Gülşen ise 30 dakikalık konser için 2 milyon TL ücret istedi ve kulüp ile anlaştı.
Edis ve Gülşen'in 30 dakikalık performans için istedikleri ücretler ise resmen dudak uçuklattı.
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