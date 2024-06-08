30 Dakikada Kazanacakları Ücret Dudak Uçuklattı: Edis Ücreti Beğenmeyince Teklif Gülşen'e Gitti!

Sahne şovları ve şarkıları ile gündeme gelen Edis, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de bir kulüpten 30 dakikalık bir playback konser için teklif aldı. Edis, teklif edilen ücreti beğenmeyince kulüp aynı teklifi ünlü şarkıcı Gülşen'e yaptı. İki ünlünün 30 dakikalık performans için istedikleri ücret dudak uçuklattı.