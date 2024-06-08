Doğum Günü Partisine Katıldığı Tekne Alev Aldı: Esra Balamir'in Ölümden Döndüğü Anları Demet Akalın Paylaştı!
Doğum Günü Partisine Katıldığı Tekne Alev Aldı: Esra Balamir'in Ölümden Döndüğü Anları Demet Akalın Paylaştı!
Şarkıcı ve model Esra Balamir'in bir doğum günü partisi için bindiği tekne bir anda alev aldı. Ünlü isim yanan tekneden son anda kurtuldu.
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Şarkıcı ve model Esra Balamir, tatil için gittiği Datça'da teknede yapılan bir doğum günü partisine katıldı. Ünlü ismin partiye katıldığı tekne bir anda alev içerisinde kaldı.
Yanan tekneden son anda kurtulan Esra Balamir, “Motor bölmesinden dumanlar yükseldi. Hemen yan tekneden yardıma geldiler. Canımızı zor kurtardık. Cayır cayır yanışını çaresizce izledik. Eşyalarımız da içinde yandı” açıklamasında bulundu.
Balamir'in yakın arkadaşı Demet Akalın, teknenin yandığı anları paylaşarak sosyal medyadan isyan etti. İşte Demet Akalın'ın paylaşımı 👇🏻
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