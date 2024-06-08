Astral Seyahat ile Kafayı Fena Bozan Yusuf Güney Bu Sefer de Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı!
Astral Seyahat ile Kafayı Fena Bozan Yusuf Güney Bu Sefer de Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı!
Bir dönem herkesin dilinde dolaşan şarkılarıyla meşhur olan Yusuf Güney bu sıralar da astral seyahat muhabbetleri ile gündemde. Ünlü şarkıcı şimdi de kıyametin kopacağı tarihi verdi!
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2008 yılında yaptığı çıkışla hayatımıza giren Yusuf Güney, bir dönem dillere pelesenk olan şarkıları ile meşhurdu. Ünlü şarkıcı şimdilerde ise astral seyahat muhabbetleri ile sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz ki.
Özellikle sosyal medyada yaptığı enteresan açıklamalar ile gündeme gelen Güney, kendisinin uzaylı bir sevgilisi olduğunu söylemesinden tutun da astral seyahat ile Kenan Işık'ın durumunu gördüğünü söylemesine kadar yaptığı açıklamalar ile hepimizin ağzını açık bırakmıştı.
Ünlü isim bu sefer de kıyamet tarihi vererek yine hepimizin beynini yakan açıklamalarda bulundu. Yusuf Güney, "Bu zamana kadar yaşanan her şey fragmandı. 2030'da mini bir kıyamet kopacak. Sıfırlayacaklar bizi" açıklamalarında bulundu.
Tabii Yusuf Güney'in açıklamaları sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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