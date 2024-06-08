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Cem Yılmaz'dan Kötü Haber: Son Gösterisinde Yaşadığı Sağlık Problemini Açıkladı!

Cem Yılmaz'dan Kötü Haber: Son Gösterisinde Yaşadığı Sağlık Problemini Açıkladı!

Cem Yılmaz
Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 19:39

Cem Yılmaz, son gösterisinde gözüyle ilgili yaşadığı sağlık problemini açıkladı!

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Sık sık göndermeli paylaşımları ile gündem olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Sık sık göndermeli paylaşımları ile gündem olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü komedyenin "Marty Feldman (R.I.P)" notuyla yayımladığı paylaşımı da çok konuşulmuş, hatta bu paylaşımın Serenay Sarıkaya'ya bir gönderme olduğu söylenmişti. Yılmaz ise paylaşımı hakkında göz muayenesine gittiğini ve yapılan kontrollerde sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediğini açıklamasında bulunmuştu.

Ünlü komedyenin "Marty Feldman (R.I.P)" notuyla yayımladığı paylaşımı da çok konuşulmuş, hatta bu paylaşımın Serenay Sarıkaya'ya bir gönderme olduğu söylenmişti. Yılmaz ise paylaşımı hakkında göz muayenesine gittiğini ve yapılan kontrollerde sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediğini açıklamasında bulunmuştu.

Ünlü komedyen bu sefer de son gösterisinde yaşadığı sağlık sorunları hakkında açıklama yaptı. Ekol TV'nin haberine göre doktora gittiğini açıklayan Cem Yılmaz, sağ gözünde yüzde 50 görme kaybı yaşadığını duyurdu.

Ünlü komedyen bu sefer de son gösterisinde yaşadığı sağlık sorunları hakkında açıklama yaptı. Ekol TV'nin haberine göre doktora gittiğini açıklayan Cem Yılmaz, sağ gözünde yüzde 50 görme kaybı yaşadığını duyurdu.

Cem Yılmaz, rahatsızlığı hakkında 'Benim gözüm görmüyor. Doktora gittim; sağ gözümde çok enteresan bir hastalık olduğunu söyledi. Retina ayrılmış yerinden arkada. Bu gözüm yüzde elli görmüyor benim' açıklamalarında bulundu.

Sağlık sorunlarını açıklarken bile şaka yapan ünlü komedyenin "Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözlerimi verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere ben de gözümü verdim yani. Tek harfle yırttım" açıklamaları ise seyircilerini kahkahaya boğdu.

Sağlık sorunlarını açıklarken bile şaka yapan ünlü komedyenin "Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözlerimi verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere ben de gözümü verdim yani. Tek harfle yırttım" açıklamaları ise seyircilerini kahkahaya boğdu.

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