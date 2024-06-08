Cem Yılmaz'dan Kötü Haber: Son Gösterisinde Yaşadığı Sağlık Problemini Açıkladı!

Cem Yılmaz, rahatsızlığı hakkında 'Benim gözüm görmüyor. Doktora gittim; sağ gözümde çok enteresan bir hastalık olduğunu söyledi. Retina ayrılmış yerinden arkada. Bu gözüm yüzde elli görmüyor benim' açıklamalarında bulundu.