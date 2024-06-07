15 Yıl Sonra Takipleşmeleri "Küslük Yeni mi Bitti?" Dedirtmişti: Hazal Kaya'dan Takipleşme Sorularına Cevap!

Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinden sonra bir daha görüşmedikleri iddia edilen Beren Saat ve Hazal Kaya 15 yıl sonra Instagram'dan takipleşti. Hazal Kaya, Saat ile neden bu kadar yıl sonra takipleştiği sorusunu yanıtladı.