15 Yıl Sonra Takipleşmeleri "Küslük Yeni mi Bitti?" Dedirtmişti: Hazal Kaya'dan Takipleşme Sorularına Cevap!
15 Yıl Sonra Takipleşmeleri "Küslük Yeni mi Bitti?" Dedirtmişti: Hazal Kaya'dan Takipleşme Sorularına Cevap!
Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinden sonra bir daha görüşmedikleri iddia edilen Beren Saat ve Hazal Kaya 15 yıl sonra Instagram'dan takipleşti. Hazal Kaya, Saat ile neden bu kadar yıl sonra takipleştiği sorusunu yanıtladı.
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Bir döneme damgasını vuran ve başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre ve Zerrin Tekindor gibi usta isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi popülerliğini günümüzde bile korumaya devam eden nadir yapımlardan bir tanesi.
Sadece hikayesiyle değil, oyuncularıyla da nokta atışı olan diziyi defalarca kez izlesek de doyamıyoruz desek yeri. Zaten ünlü yapım her yaz yayımlanmaya da devam ediyor.
Tabii Aşk-ı Memnu dedikoduları da sık sık magazin gündeminde yerini alıyor. Bilmiyoruz hatırlar mısınız ancak dizinin iki ünlü oyuncusu Hazal Kaya ve Beren Saat'in dizi bittikten sonra bir daha hiç görüşmedikleri iddia edilmiş, hatta Kaya'nın Beren Saati düğününe bile çağırmadığı söylenmişti.
Tabii aynı şekilde Beren Saat'in düğününde de Hazal Kaya'yı görememiş olmamız bu iddiaları iyiden iyiye güçlendirmişti.
Ancak üçlü 2024'ün ilk aylarında yıllar sonra bir arada görüntülenmiş ve küslük iddialarını da bir nevi yalanlamışlardı. Ünlü ikili bu sefer de 15 yıl sonra Instagramdan takipleşmeleri ile gündeme geldi.
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Geçtiğimiz saatlerde bir mekan çıkışında görüntülenen Hazal Kaya, Beren Saat ile 15 yıl sonra takipleştikleri konusuna açıklık getirdi. "Biz bu ortamların eskiyiz, iletişim kurmak takipleşmek ile olmuyor" diyen Kaya'nın tavırları da gözlerden kaçmadı.
İşte o anlar 👇🏻
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