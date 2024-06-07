Ne Yapsa Olmuyor: Radikal Bir İmaj Değişikliğine Giden Afra Saraçoğlu'nun Yeni Saçları Çok Eleştirildi!
Ne Yapsa Olmuyor: Radikal Bir İmaj Değişikliğine Giden Afra Saraçoğlu'nun Yeni Saçları Çok Eleştirildi!
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun yeni saç stili gündem oldu. Ünlü oyuncunun yeni imajı sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirildi.
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Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Seyran karakteriyle kimileri arafından çok beğenilen kimileri tarafından ise çok eleştirilen Afra Saraçoğlu, magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Mert Ramazan Demir'le olan ilişkisiyle de sık sık gündeme gelen Saraçoğlu, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor biliyorsunuz ki.
Ünlü bir giyim markası ile çalışan Saraçoğlu, bu sefer de yeni saç stili ile gündeme geldi. İmaj değişikliğine giden ünlü oyuncunun yeni tarzı eleştiri yağmuruna tutuldu.
Gelin ünlü oyuncunun yeni imajına kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!
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