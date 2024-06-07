Kızıyla Yaşadıklarından Sonra İpin Ucunu İyice Kaçıran Deniz Akkaya Bu Sefer Müge Dağıstanlı'yı Hedef Aldı
Kızıyla Yaşadıklarından Sonra İpin Ucunu İyice Kaçıran Deniz Akkaya Bu Sefer Müge Dağıstanlı'yı Hedef Aldı
Kızıyla yaşadığı problemleri sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündem olan Deniz Akkaya bu sefer de Müge Dağıstanlı'yı hedef aldığı paylaşımı ile gündeme geldi.
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Magazin gündeminin popüler isimlerinden biri olan Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A. Ö. ile yaşadığı sorunlarla son dönemde sık sık konuşuluyor biliyorsunuz ki.
Kızının kendisini balkona kilitlediğini ve yaşadığı zor durumlarla anlatan Deniz Akkaya'ya Pınar Altuğ, Ece Erken gibi isimlerden destek gelirken ünlü ismi eleştirenler de olmuştu tabii.
Kızıyla yaşadığı problemlerden sonra X hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Deniz Akkaya, hedef aldığı birçok kişiden sonra bu sefer de Müge Dağıstanlı için söyledikleriyle gündeme geldi!
Laflarına "İkinci sayfa denen dünyanın en vasıfsız iki yüzlü programına imza atan Müge ucubesi, Senelerdir gülşen denen diğer ucube ile birbirinize dayandığınızı iddia ederek ünlülerin hayatı üzerinden hak etmediğiniz paralar kazanıyordunuz." diyerek başlayan Akkaya, ikilinin yaşadıkları özel problemlere de değinerek Dağıstanlı'ya hakaretler yağdırdı.
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