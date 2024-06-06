Oğlu Kuzey'in Aşık Olduğunu Öğrenince Platoniğe Düştüğünü Söyleyen Çağla Şıkel "Klasik Erkek Annesi" Dedirtti
Oğlu Kuzey'in Aşık Olduğunu Öğrenince Platoniğe Düştüğünü Söyleyen Çağla Şıkel "Klasik Erkek Annesi" Dedirtti
Oğlu Kuzey'in aşık olduğunu öğrenince platoniğe düştüğünü söyleyen Çağla Şıkel'in açıklaması 'klasik erkek annesi işte' dedirtti.
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Ünlü model ve televizyon sunucusu Çağla Şıkel, özel hayatını her ne kadar kameralardan uzak yaşamayı tercih etse de son zamanlarda magazin gündeminin en sık konuşulan isimlerinden biri.
İlginç deneyimleriyle de adından sıkça söz ettiren Çağla Şıkel, sosyal medya açıklamaları ile de çok konuşuluyor biliyorsunuz ki.
Ünlü isim bu sefer de oğlu Kuzey ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Oğlu Kuzey'in aşık olduğunu söyleyen Şıkel, oğlu için "başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim" dedi.
"Kuzey bana aşık diye düşünüyordum. Ben ona aşığım çünkü" diyen Çağla Şıkel'in açıklamaları "klasik erkek annesi işte" dedirtti.
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