Kendisiyle Kıyasladı: Yeliz Yeşilmen "Şımarık" Dediği Yeni Nesil Oyuncularının Çıplaklığından Dert Yandı!
Kendisiyle Kıyasladı: Yeliz Yeşilmen "Şımarık" Dediği Yeni Nesil Oyuncularının Çıplaklığından Dert Yandı!
Aramızda Kalmasın programına konuk olan Yeliz Yeşilmen, şımarık olarak nitelendirdiği yeni nesil oyuncularının çıplaklığından dert yandı.
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Model, sunucu, şarkıcı, oyuncu... On parmağında on marifet olan Yeliz Yeşilmen, konuk olduğu programlarda yaptığı açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Ünlü isim bu kez de konuk olduğu Aramızda Kalmasın programındaki açıklamaları ile gündeme geldi. Kendi dönemi ile günümüzü kıyaslayan Yeşilmen, yeni nesil oyuncuları şımarık olarak nitelendirirken şimdiki ünlülerin çıplaklığından dert yandı.
“Kusura bakmayın yeni oyuncular, ama çok şımarıksınız! Biz zamanında magazin dergilerine poz verdik, basit olduk. Bunlar film ve dizilerde çırılçıplak soyunuyor, ama onlarınki sanat.” diyen Yeşilmen'in açıklamaları gündem oldu.
İşte o anlar 👇🏻
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