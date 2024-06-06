Pınar Altuğ Magazin Programı Sunuculuğunu Neden Bıraktığını Açıkladı!
Pınar Altuğ Magazin Programı Sunuculuğunu Neden Bıraktığını Açıkladı!
Pınar Altuğ 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yapmış daha sonra bırakmıştı. Armağan Çağlayan'ın sunduğu “Şimdiki Aklım Olsaydı” programına konuk olan ünlü oyuncu neden magazin programlarında sunuculuk yapmayı bıraktığını açıkladı!
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Hafızalara Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Hatırlarsanız ünlü oyuncu 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yapmış daha sonra bırakmıştı. Armağan Çağlayan'ın sunduğu “Şimdiki Aklım Olsaydı” programına konuk olan ünlü oyuncu neden magazin programlarında sunuculuk yapmayı bıraktığını anlattı.
Magazin programı sunmaktan vazgeçmesinin iki nedeni olduğunu söyleyen Pınar Altuğ, sebeplerini "biri 'bu çok saçma' diye sürekli videolara karşı çıkmam. İkincisi de pazar günü yayınlanan bir programda işte ben böyle atıyorum deri bir mini etek üstüne dik yakalı bir küçük kazak altına çizme giyiyorum öyle sunuculuk yapıyorum, bana dediler ki gece elbisesi giyeceksin. Ne kadar saçma? Yani pazar sabahı ekrana gelen insanların yatakta pijamalarıyla, ellerinde çayları kahveleri ya da kahvaltı masasında oturup seyredecekler şeyde gece elbisesiyle ekranda olmak ne kadar saçma" cümleleriyle açıkladı.
O zaman da anlam veremedim şu an da anlam veremiyorum" diyen Pınar Altuğ, son dönemlerde gece kıyafetleri ile magazin programları sunulmasına şaşırdığını da açıkladı.
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