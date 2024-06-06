Pınar Altuğ Magazin Programı Sunuculuğunu Neden Bıraktığını Açıkladı!

Pınar Altuğ 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yapmış daha sonra bırakmıştı. Armağan Çağlayan'ın sunduğu “Şimdiki Aklım Olsaydı” programına konuk olan ünlü oyuncu neden magazin programlarında sunuculuk yapmayı bıraktığını açıkladı!