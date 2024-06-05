Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un Kahkahalarla Anlattığı Aldatma Hikayesi Topa Tutuldu!
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un Kahkahalarla Anlattığı Aldatma Hikayesi Topa Tutuldu!
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Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti'nin en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi de Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç biliyorsunuz ki.
Nursena karakteri ile kimi zaman seyirciyi sinirlendiren kimi zaman da eğlendiren Karakoç, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile de magazin gündeminin en konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Ceren Karakoç, anlattığı hikayeleri ile gündeme geldi.
İbrahim Selim'in "utandığın bir anın var mı?" sorusuna aldatma hikayesi ile yanıt veren Ceren Karakoç'un “Aynı anda idare ettiğim 2 sevgilim, aynı akşam aynı radyo programında bana şarkı armağan etti." açıklaması eleştiri yağmuruna tutuldu.
İşte o anlar 👇🏻
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Gelin Karakoç'un açıklamasına kim ne demiş bir de ona bakalım!
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