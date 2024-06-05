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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un Kahkahalarla Anlattığı Aldatma Hikayesi Topa Tutuldu!

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un Kahkahalarla Anlattığı Aldatma Hikayesi Topa Tutuldu!

Kızılcık Şerbeti
Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 23:48

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in YouTube programına konuk olan Ceren Karakoç'un kahkahalarla anlattığı aldatma hikayesi eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti'nin en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi de Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç biliyorsunuz ki.

Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti'nin en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi de Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç biliyorsunuz ki.

Nursena karakteri ile kimi zaman seyirciyi sinirlendiren kimi zaman da eğlendiren Karakoç, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile de magazin gündeminin en konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Nursena karakteri ile kimi zaman seyirciyi sinirlendiren kimi zaman da eğlendiren Karakoç, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile de magazin gündeminin en konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Ceren Karakoç, anlattığı hikayeleri ile gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Ceren Karakoç, anlattığı hikayeleri ile gündeme geldi.

İbrahim Selim'in "utandığın bir anın var mı?" sorusuna aldatma hikayesi ile yanıt veren Ceren Karakoç'un “Aynı anda idare ettiğim 2 sevgilim, aynı akşam aynı radyo programında bana şarkı armağan etti." açıklaması eleştiri yağmuruna tutuldu.

İbrahim Selim'in "utandığın bir anın var mı?" sorusuna aldatma hikayesi ile yanıt veren Ceren Karakoç'un “Aynı anda idare ettiğim 2 sevgilim, aynı akşam aynı radyo programında bana şarkı armağan etti." açıklaması eleştiri yağmuruna tutuldu.

İşte o anlar 👇🏻

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Gelin Karakoç'un açıklamasına kim ne demiş bir de ona bakalım!

Gelin Karakoç'un açıklamasına kim ne demiş bir de ona bakalım!
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