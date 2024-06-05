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İsim Vermeden Yerden Yere Vurdu: Eylül Öztürk'ün Manidar Göndermesinin Deniz Akkaya'ya Olduğu Düşünüldü!

İsim Vermeden Yerden Yere Vurdu: Eylül Öztürk'ün Manidar Göndermesinin Deniz Akkaya'ya Olduğu Düşünüldü!

Deniz Akkaya
Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 21:03

Eylül Öztürk ve Deniz Akkaya tartışması dönem dönem alevleniyor biliyorsunuz ki. Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabında isim vermeden paragraflarca açıklama yapan Eylül Öztürk hem açıklamaları hem manidar göndermeleri ile akıllara tek bir ismi getirdi!

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Şu an eşi ve çocuğu ile Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk, Polat davasından sonra verdiği abartılı tepkilerle de birçok kez gündeme gelmiş, Deniz Akkaya ile girdiği tartışmalarla da çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

Şu an eşi ve çocuğu ile Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk, Polat davasından sonra verdiği abartılı tepkilerle de birçok kez gündeme gelmiş, Deniz Akkaya ile girdiği tartışmalarla da çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

Eylül Öztürk ve eşi Kenan Öztürk, her konuya kitabın ortasından giriş yapan Deniz Akkaya'nın ağır itham ve hakaretlerinden de nasibini almıştı tabii ki.

Eylül Öztürk ve eşi Kenan Öztürk, her konuya kitabın ortasından giriş yapan Deniz Akkaya'nın ağır itham ve hakaretlerinden de nasibini almıştı tabii ki.

Hatta hızını alamayan Akkaya, Eylül Öztürk'ün eşi Kenan Öztürk'e de paragraflar boyu ders vermiş, çiftin evlerinde swinger partileri düzenlediğini bile iddia etmişti

Hatta hızını alamayan Akkaya, Eylül Öztürk'ün eşi Kenan Öztürk'e de paragraflar boyu ders vermiş, çiftin evlerinde swinger partileri düzenlediğini bile iddia etmişti

Öztürk çiftiyle uğraşmayı bırakmaya ve dönem dönem yaptığı paylaşımlar ile herkesi şoke eden Deniz Akkaya'ya Eylül Öztürk'ten bugün manidar bir gönderme geldi.

Öztürk çiftiyle uğraşmayı bırakmaya ve dönem dönem yaptığı paylaşımlar ile herkesi şoke eden Deniz Akkaya'ya Eylül Öztürk'ten bugün manidar bir gönderme geldi.

Bir ifade paylaşan Eylül Öztürk, isim vermeden şu açıklamaları yaptı 👇🏻

Bir ifade paylaşan Eylül Öztürk, isim vermeden şu açıklamaları yaptı 👇🏻

'Evet sevgili dostlar. 

Size bir uzman sorusu:)

Bilin bakalım bu ifadeyi hangi “çaptan düşmüş” ve bu sebeple son zamanlarda gündeme gelmek için her yolu deneyen “eski magazin figürü” şahıs verdi? 

Herkese ağzına geleni sayan, tehdit eden, iftira atan bu şahıstan şikayetçi olduğumuzda “ben onlara söylemedim ki” demiş:) 

size bir ipucu vereyim, bu kişiyi dönem dönem programlarına çıkartıp bilirkişi edasıyla konuşmasına izin veren bir takım araştırmacı(!) gazeteciler bile var😂 

Hep birlikte haber kisvesi altında ucuz magazinden hallice youtube içerikleri çekerken, programlarına bilir kişi edasıyla bu çaptan düşmüş “magazin figürlerini” çıkartarak çok güzel bir izlenme elde ettiler, hatta feminist geçinen gazeteciler dahi bu kişinin attığı en bel altı iftiraları “iddaya göre” diyerek yayına taşıdılar, tüm bu süreçte boool bol takipçi kastılar veeee tabii ki deli gibi ceplerini doldurdular bu izlenmemeler sayesinde:)

işte bakın günümüz sosyal medyasında ağzına gelen her şeyi söyleyip, insanların imajını yerle bir etmeye çalışıp ifadeye çağrıldığında da bu şekilde ifade veren korkaklar bunlar.

Ben şaşırmadım tabii ki😂 Siz şaşırdınız mı?

Bu tipler böyledir, gündeme gelmek ve izlenme almak için her yolu denerler, sonra da “ben onlara demedim ki “ diyecek kadar zavallılaşırlar. 

hatta sırf bu şekilde ifade verebilmek için kişiye sadece adıyla hitap eder ama soyadını vermezler, zaman zaman da takma isimler takarlar hakkında konuştukları kişiye. Hani herkes bilir kimden bahsettiğini ama ifadeye çağırıldığında bambaşka davranırlar😂

Kaçak dövüşürler yani o kadar aciz insanlardır… 

Bu arada bu verdiği ifadelerden sadece bir tanesi, devamı da gelecek. 

Hepiniz zamanı geldiğinde bu insanların nasıl geri vites yaptığını kendi gözlerinizle göreceksiniz. Zamanı geldiğinde keyifle paylaşacağım.

Yorum sizin:)'

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Eylül Öztürk açıklamalarında her ne kadar isim vermese de ifadeyi ve Öztürk'ün manidar göndermelerini okuyan herkesin aklına tek bir isim geldi! Gelin, bu gizemli kişinin kim olduğu düşünülmüş birlikte bakalım!

Eylül Öztürk açıklamalarında her ne kadar isim vermese de ifadeyi ve Öztürk'ün manidar göndermelerini okuyan herkesin aklına tek bir isim geldi! Gelin, bu gizemli kişinin kim olduğu düşünülmüş birlikte bakalım!

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