İsim Vermeden Yerden Yere Vurdu: Eylül Öztürk'ün Manidar Göndermesinin Deniz Akkaya'ya Olduğu Düşünüldü!

'Evet sevgili dostlar.

Size bir uzman sorusu:)

Bilin bakalım bu ifadeyi hangi “çaptan düşmüş” ve bu sebeple son zamanlarda gündeme gelmek için her yolu deneyen “eski magazin figürü” şahıs verdi?

Herkese ağzına geleni sayan, tehdit eden, iftira atan bu şahıstan şikayetçi olduğumuzda “ben onlara söylemedim ki” demiş:)

size bir ipucu vereyim, bu kişiyi dönem dönem programlarına çıkartıp bilirkişi edasıyla konuşmasına izin veren bir takım araştırmacı(!) gazeteciler bile var😂

Hep birlikte haber kisvesi altında ucuz magazinden hallice youtube içerikleri çekerken, programlarına bilir kişi edasıyla bu çaptan düşmüş “magazin figürlerini” çıkartarak çok güzel bir izlenme elde ettiler, hatta feminist geçinen gazeteciler dahi bu kişinin attığı en bel altı iftiraları “iddaya göre” diyerek yayına taşıdılar, tüm bu süreçte boool bol takipçi kastılar veeee tabii ki deli gibi ceplerini doldurdular bu izlenmemeler sayesinde:)

işte bakın günümüz sosyal medyasında ağzına gelen her şeyi söyleyip, insanların imajını yerle bir etmeye çalışıp ifadeye çağrıldığında da bu şekilde ifade veren korkaklar bunlar.

Ben şaşırmadım tabii ki😂 Siz şaşırdınız mı?

Bu tipler böyledir, gündeme gelmek ve izlenme almak için her yolu denerler, sonra da “ben onlara demedim ki “ diyecek kadar zavallılaşırlar.

hatta sırf bu şekilde ifade verebilmek için kişiye sadece adıyla hitap eder ama soyadını vermezler, zaman zaman da takma isimler takarlar hakkında konuştukları kişiye. Hani herkes bilir kimden bahsettiğini ama ifadeye çağırıldığında bambaşka davranırlar😂

Kaçak dövüşürler yani o kadar aciz insanlardır…

Bu arada bu verdiği ifadelerden sadece bir tanesi, devamı da gelecek.

Hepiniz zamanı geldiğinde bu insanların nasıl geri vites yaptığını kendi gözlerinizle göreceksiniz. Zamanı geldiğinde keyifle paylaşacağım.

Yorum sizin:)'