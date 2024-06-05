İsim Vermeden Yerden Yere Vurdu: Eylül Öztürk'ün Manidar Göndermesinin Deniz Akkaya'ya Olduğu Düşünüldü!
İsim Vermeden Yerden Yere Vurdu: Eylül Öztürk'ün Manidar Göndermesinin Deniz Akkaya'ya Olduğu Düşünüldü!
Eylül Öztürk ve Deniz Akkaya tartışması dönem dönem alevleniyor biliyorsunuz ki. Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabında isim vermeden paragraflarca açıklama yapan Eylül Öztürk hem açıklamaları hem manidar göndermeleri ile akıllara tek bir ismi getirdi!
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Şu an eşi ve çocuğu ile Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk, Polat davasından sonra verdiği abartılı tepkilerle de birçok kez gündeme gelmiş, Deniz Akkaya ile girdiği tartışmalarla da çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
Eylül Öztürk ve eşi Kenan Öztürk, her konuya kitabın ortasından giriş yapan Deniz Akkaya'nın ağır itham ve hakaretlerinden de nasibini almıştı tabii ki.
Hatta hızını alamayan Akkaya, Eylül Öztürk'ün eşi Kenan Öztürk'e de paragraflar boyu ders vermiş, çiftin evlerinde swinger partileri düzenlediğini bile iddia etmişti
Öztürk çiftiyle uğraşmayı bırakmaya ve dönem dönem yaptığı paylaşımlar ile herkesi şoke eden Deniz Akkaya'ya Eylül Öztürk'ten bugün manidar bir gönderme geldi.
Bir ifade paylaşan Eylül Öztürk, isim vermeden şu açıklamaları yaptı 👇🏻
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Eylül Öztürk açıklamalarında her ne kadar isim vermese de ifadeyi ve Öztürk'ün manidar göndermelerini okuyan herkesin aklına tek bir isim geldi! Gelin, bu gizemli kişinin kim olduğu düşünülmüş birlikte bakalım!
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