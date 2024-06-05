Emrullah Erdinç, Dilan Polat'ın Cezaevinden Çıktığını Söyleyen Bircan Bali'ye Sert Çıkıştı!
Emrullah Erdinç, Dilan Polat'ın Cezaevinden Çıktığını Söyleyen Bircan Bali'ye Sert Çıkıştı!
Emrullah Erdin., Söylemezsem Olmaz programına geri dönen Bircan Bali'nin, 'Dilan Polat cezaevinde değil 2 aydır evinde' iddialarına sert çıkıştı.
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Uzun bir aradan sonra Söylemezsem Olmaz masasındaki koltuğuna geri dönen Bircan Bali, ayağının tozu ile ortalığı karıştırdı biliyorsunuz ki. "İddia Bircan Bali'nin iddiasıdır" diyerek konuşmaya başlayan Bali, Dilan Polat'ın iki aydır serbest olduğunu iddia edince ortalık fena karıştı.
Dilan Polat'ın iki aydır kendi evi dışında başka bir evde kaldığını söyleyen Bali, ünlü fenomenin çocuklarıyla ve arkadaşlarıyla da sık sık vakit geçirdiğini iddia etti.
Gazeteci Emrullah Erdinç ise Bircan Bali'nin kaynağı belli olmayan iddialarına karşı sert çıkıştı. "Söylemezsem Olmaz isimli programda bugün deli saçması bir iddia ortaya atıldı. Programa yeniden dahil olan bir sunucunun sırf gündeme gelmek, konuşulmak ve belki de "bakın ben geldim reyting arttı" demek için; “Dilan Polat 2 aydır evinde ve çocukları ile birlikte” diye bir açıklama yapmış. Bu açıkça Türk adaletini itibarsızlaştırmak hatta ayaklar altına almak demektir." diyen Erdinç, ekrana çıkan kişilerin "birinden duydum" diyerek toplumun sinir uçlarına dokunacak konularda açıklama yapmamasını temenni ettiğini de dile getirdi.
İşte Emrullah Erdinç'in açıklaması 👇🏻
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