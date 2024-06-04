Sizlerle Seçiyoruz! Sinem Kobal, Ece Sükan, Defne Kayalar... Kırmızı Tarzı En Çok Kime Yakıştı?

Dün gerçekleşen 2024 Elle Style Awards Gecesi'ne birbirinden ünlü isimler katıldı. Ece Sükan, Defne Kayalar ve Sinem Kobal ise kırmızı tarzlarıyla öne çıktı. Peki kırmızı tarzı en çok kime yakıştı? Hadi, birlikte karar verelim!