Sizlerle Seçiyoruz! Sinem Kobal, Ece Sükan, Defne Kayalar... Kırmızı Tarzı En Çok Kime Yakıştı?
Sizlerle Seçiyoruz! Sinem Kobal, Ece Sükan, Defne Kayalar... Kırmızı Tarzı En Çok Kime Yakıştı?
Dün gerçekleşen 2024 Elle Style Awards Gecesi'ne birbirinden ünlü isimler katıldı. Ece Sükan, Defne Kayalar ve Sinem Kobal ise kırmızı tarzlarıyla öne çıktı. Peki kırmızı tarzı en çok kime yakıştı? Hadi, birlikte karar verelim!
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Biliyorsunuz ki dün 2024 Elle Style Awards Gecesi gerçekleşti. Geceye birbirinden ünlü isimler katıldı, birbirinden ünlü isimler ödüllerine kavuştu.
Gecenin dikkat çeken isimleri arasında ise gerek güzellikleri gerek başarıları ile herkesi kendilerine hayran bırakan Defne Kayalar, Ece Sükan ve Sinem Kobal vardı.
Ödül gecesi için kırmızı rengini tercih eden üç ünlünün tarzı da herkesin dilindeydi tabii. Ünlü üçlüyü kıyaslayan da oldu üçüne hayran olan da. Biz de son kararı siz verin istedik!
Sizce kırmızı tarzı en çok kime yakışmış?
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