Önce Çıkıştı Sonra Sildi: Kolera'dan Annesini Kaybeden Sagopa Kajmer'e Ağza Alınmayacak Sözler!
Önce Çıkıştı Sonra Sildi: Kolera'dan Annesini Kaybeden Sagopa Kajmer'e Ağza Alınmayacak Sözler!
Türkiye'nin en sevilen rap şarkıcılarından biri olan Sagopa Kajmer dün annesini kaybetmişti. Birçok kişi ünlü rapçiye baş sağlığı dilerken Sagopa Kajmer'in eski eşi Kolera'nın söyledikleri ağızları açık bıraktı.
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Rap müziğin usta ismi Sagopa Kajmer akciğer kanseriyle mücadele eden annesi Serpil Özyavuz'u 71 yaşında kaybetti.
Birkaç gündür yoğun bakımda tedavi gören 71 yaşındaki Özyavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ünlü rapçiye ilk taziye mesajlarından bir tanesi küs olduğu Ceza'dan geldi. Daha sonra ünlü rapçinin acı haberini alan sevenleri de taziye mesajı yayımladı. Ünlü rapçiye beklemediği hamle ise eski eşinden geldi.
2017 yılında boşandığı eşi Kolera, eski eşine baş sağlığı dilemek yerine ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.
Sagopa Kajmer için "Bana gebersin anan demişti, şimdi kendi anası ölmüş" diyen Kolera, bir konuşup pir konuşsa da paylaşımını kısa süre içerisinde sildi.
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Kolera'nın tweetini gören sosyal medya kullanıcıları ünlü rapçiyi eleştirince Kolera hıncını bir tur da takipçilerinden çıkardı.
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