Okul Müdürüne 5 Gün Boyunca Ulaşamadılar: Özge Ulusoy'un Yeğeni Okulda Akran Zorbalığına Uğradı!
Okul Müdürüne 5 Gün Boyunca Ulaşamadılar: Özge Ulusoy'un Yeğeni Okulda Akran Zorbalığına Uğradı!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre geçtiğimiz Cuma günü ünlü manken Özge Ulusoy'un yeğeni okuduğu okulda akran zorbalığına uğradı. Ulusoy'un yeğeninin kolu kırılırken aile okul müdürüne 5 gün boyunca ulaşamadı.
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Ünlü manken Özge Ulusoy'un özel bir üniversitede öğretim üyesi olan ablası Prof. Dr. Nilay Ulusoy'un oğlu okuduğu okulda akran zorbalığına uğradı.
Lise öğrencisi olan Ulusoy'un yeğeni sınıf arkadaşlarıyla tartıştı. Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, yaşanan tartışmada ünlü mankenin yeğeninin kolu kırıldı.
Nilay Ulusoy ise "Oğlum akran zorbalığına uğruyor, kolu kırılıyor ve ben okulla görüşmek için 5 gün sonraya randevu alabiliyorum. Ben bir bölüm başkanı olarak, bölümümün tüm öğrencileri ve aileleri ile her an görüşmekten asla rahatsız olmamışımdır" açıklaması ile okul yönetiminin duruma kayıtsız kaldığını iddia etti.
Özge Ulusoy ise yaşanan duruma "Geçen cuma bir süredir okulda süregelen ne yazık ki akran zorbalığı sonucu yeğenim yaralandı. Ama böyle acil bir durumda öğrenci ve ailesi, konuyu dinlemeden ve bilmeden bu kadar bekletilmez" cümleleri ile tepki gösterdi.
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bu sikko haber icin teşekkür ederiz zerre umrumda olmadığını beyan ederim
Ama gelip yorup yapmayi biliyorsun zerre umrunda olmamasina ragmen.
Çok gerek li bir haber 🗞️