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Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil Hayatını Kaybetti

Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil Hayatını Kaybetti

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
04.06.2024 - 08:59

Kanserle mücadele eden Fatma Karanfil, hayatını kaybetti.

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Fatma Karanfil, geçtiğimiz haftalarda 4. evre kanser nedeni ile tedavi gördüğü Florya’daki hastanede entübe edilmişti. Ünlü oyuncudan kötü haber geldi.

Fatma Karanfil, geçtiğimiz haftalarda 4. evre kanser nedeni ile tedavi gördüğü Florya’daki hastanede entübe edilmişti. Ünlü oyuncudan kötü haber geldi.

Aşk-ı Memnu'daki Şâyeste Hanım rolü ile hafızalara kazınan Fatma Karanfil, hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberini menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Aşk-ı Memnu'daki Şâyeste Hanım rolü ile hafızalara kazınan Fatma Karanfil, hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberini menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Kanser nedeniyle yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 72 yaşındaki Fatma Karanfil'in vefat haberini ünlü menajer şu cümlelerle açıkladı:

Kanser nedeniyle yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 72 yaşındaki Fatma Karanfil'in vefat haberini ünlü menajer şu cümlelerle açıkladı:

'Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi. Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır. Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm Sanat camiasına ve Kamuoyuna duyurulur.'

İşte Aslı İslamoğlu'nun paylaşımı 👇🏻

İşte Aslı İslamoğlu'nun paylaşımı 👇🏻

Fatma Karanfil hakkında detaylı bilgiyi burada anlatmıştık 👇🏻

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