Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil Hayatını Kaybetti
Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil Hayatını Kaybetti
Kanserle mücadele eden Fatma Karanfil, hayatını kaybetti.
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Fatma Karanfil, geçtiğimiz haftalarda 4. evre kanser nedeni ile tedavi gördüğü Florya’daki hastanede entübe edilmişti. Ünlü oyuncudan kötü haber geldi.
Aşk-ı Memnu'daki Şâyeste Hanım rolü ile hafızalara kazınan Fatma Karanfil, hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberini menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
Kanser nedeniyle yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 72 yaşındaki Fatma Karanfil'in vefat haberini ünlü menajer şu cümlelerle açıkladı:
İşte Aslı İslamoğlu'nun paylaşımı 👇🏻
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