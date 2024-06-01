Ayrılık Çanları mı Çalıyor? Pelin Akil'in Röportaj Sırasında Eşi Anıl Altan'ı Yerin Dibine Sokması Tepki Çekti
Ayrılık Çanları mı Çalıyor? Pelin Akil'in Röportaj Sırasında Eşi Anıl Altan'ı Yerin Dibine Sokması Tepki Çekti
Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin boşanacağı iddiaları son dönemde gündemde biliyorsunuz ki. Çift her ne kadar iddiaları reddetse de birlikte verdikleri son röportaj hepimizi düşündürdü.
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Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışan ve rol arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti bu zamana kadar sosyal medyanın en sevdiği çiftlerden bir tanesiydi.
Alin ve Lina isminde iki kızları olan çift her sosyal medya paylaşımı ve açıklamaları ile herkesi kendilerine hayran bırakmayı başarıyorlardı. Daha sonra örnek çiftimize nazar mı değdi bilmiyoruz ama birden "Anıl Altan ve Pelin Akil boşanıyor" iddiaları sosyal medyada kol gezer oldu.
Pelin Akil'in boşanma sorularına "Her şey ortada. Boşanma gibi bir durumumuz yok şu an." cevapları da iddiaları güçlendirdi tabii. Çünkü herkes "şu an" ifadesine epey takıldı.
Geçtiğimiz günlerde çiftin verdiği bir röportajda Pelin Akil'in Anıl Altan'ın her sözünü kesmesi ve eşini yerin dibine sokması da "ayrılık çanları mı çalıyor?" diye düşündürttü.
İşte o anlar 👇🏻
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Gelin Pelin Akil'in tavrına kim ne demiş bir de ona bakalım!
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