Sahnede Oynamalara Doyamayan Bülent Ersoy'un Kombini Sabahlığa Benzetilince Dillere Fena Düştü!
Sahnede Oynamalara Doyamayan Bülent Ersoy'un Kombini Sabahlığa Benzetilince Dillere Fena Düştü!
Gösterişli kombinleri ve makyajları ile meşhur Bülent Ersoy'un sahnede coştuğu anlar gündeme geldi. Ersoy'un sabahlığa benzetilen sahne kombini ise dillere fena düştü.
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Diva lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy, kabarık elbiseleri, gösterişli saçları ve vamp makyajı ile meşhur biliyorsunuz ki. Tabii bir de abartılı sahneleri ile...
Ancak ünlü sanatçının hem sahnelerinde hem ekranlarda pek ayakta olduğunu görmek mümkün değil. Biliyorsunuz ki kendisi şarkılarını bile çoğu zaman oturarak söylüyor.
Uzun zaman sonra sahnede coşan Bülent Ersoy dansıyla herkesi şaşırttı! Ancak ünlü sanatçının sabahlığa benzetilen sahne kombini dillere fena düştü!
İşte o anlar 👇🏻
Gelin bir de ünlü sanatçının sahne kombinine kim ne demiş birlikte bakalım!
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