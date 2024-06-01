Sözünün Eriymiş: Hande Yener Konser Tarihi Belirlemek İçin ODTÜ'lü Öğrencilerle Görüşmek İstediğini Açıkladı!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, rektörlük tarafından yasaklanan geleneksel Bahar Şenliği’nin 35’incisini kendi imkanlarıyla düzenlemiş, Hande Yener'den ise ODTÜ öğrencilerine tam destek gelmişti. Ünlü şarkıcı bu sefer de konser tarihi için öğrencilerle görüşmek istediğini açıkladı!