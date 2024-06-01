Sözünün Eriymiş: Hande Yener Konser Tarihi Belirlemek İçin ODTÜ'lü Öğrencilerle Görüşmek İstediğini Açıkladı!
Sözünün Eriymiş: Hande Yener Konser Tarihi Belirlemek İçin ODTÜ'lü Öğrencilerle Görüşmek İstediğini Açıkladı!
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, rektörlük tarafından yasaklanan geleneksel Bahar Şenliği’nin 35’incisini kendi imkanlarıyla düzenlemiş, Hande Yener'den ise ODTÜ öğrencilerine tam destek gelmişti. Ünlü şarkıcı bu sefer de konser tarihi için öğrencilerle görüşmek istediğini açıkladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin her yıl düzenlenen bahar şenliklerine bu yıl rektörlükten izin çıkmamış, ODTÜ'nün azimli öğrencileri rektörlükten izin çıkmayınca kendi şenliklerini kendileri düzenlemişlerdi hatırlarsanız.
Hande Yener ise ODTÜ öğrencileri ile seve seve buluşabileceğini açıklayarak öğrencilere desteğini göstermişti.
Bu işin peşini bırakmamaya kararlı olan Hande Yener, geçtiğimiz saatlerde de ODTÜ öğrencileri ile menajerinin görüşmek ve konser tarihini belirlemek istediğini söyledi!
ODTÜ öğrencilerine "her zaman yanınızdayım" diyen ünlü şarkıcının sözünün eri olması da paylaşımları da alkış topladı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın