Kalbimiz Çıt, Gözyaşımız Pıt: Beren Saat, Selçuk Yönem ve Kıvanç Tatlıtuğ Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!

Dönemine damga vuran, hala her yaz tekrarları binlerce kişi tarafından izlenen Aşk-ı Memnu'nun üç efsane ismi yıllar sonra bir araya geldi! Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in pozu yorum yağmuruna tutuldu!