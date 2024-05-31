Kalbimiz Çıt, Gözyaşımız Pıt: Beren Saat, Selçuk Yönem ve Kıvanç Tatlıtuğ Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!
Kalbimiz Çıt, Gözyaşımız Pıt: Beren Saat, Selçuk Yönem ve Kıvanç Tatlıtuğ Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!
Dönemine damga vuran, hala her yaz tekrarları binlerce kişi tarafından izlenen Aşk-ı Memnu'nun üç efsane ismi yıllar sonra bir araya geldi! Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in pozu yorum yağmuruna tutuldu!
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En hafif tabiriyle bir döneme damgasını vuran ve başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre ve Zerrin Tekindor gibi usta isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu, her yaz binlerce kişi tarafından izlenmeye devam ediyor biliyorsunuz.
Defalarca izleseniz bile her gördüğünüzde kendinizi ekran başına kilitlenmiş bulduğunuz Aşk-ı Memnu'nun en efsane isimleri de şüphesiz ki aşk üçgeninin üç köşesi olan Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ.
Onları hala bir arada görmek de birçoğumuzun içini kıpır kıpır yapıyor, "keşke yeniden bir projede buluşsalar" dedirtiyor.
Aşk-ı Memnu'nun efsane isimleri yeni bir projede olmasa da Kenan Doğulu'nun doğum gününde bir araya geldi! Üçlünün pozu ise sosyal medyayı alt üst etti desek yeri! Siz de bu pozu görünce heyecanlandınız biliyoruz. O zaman gelin sosyal medya kullanıcıları ünlü isimlerin buluşmasına ne demiş bir de ona bakalım!
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