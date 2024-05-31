Kafalar Grubunun Üyesi Atakan Özyurt ve Eşi Selen Kaldırım'ın Hamilelik Duyurusu Kahkaha Şöleni Yarattı
Kafalar Grubunun Üyesi Atakan Özyurt ve Eşi Selen Kaldırım'ın Hamilelik Duyurusu Kahkaha Şöleni Yarattı
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Sık sık birlikte eğlenceli anılarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Özyurt çiftini mutlaka tanıyanlarınız vardır. Kafalar YouTube kanalının üyelerinden Atakan Özyurt, 2022 yılında Selen Kaldırım ile dünyaevine girmişti hatırlarsanız.
Genelde eğlenceli anlarını görmeye alışkın olduğumuz çiftten bugün yine çok eğlenceli ama aynı zamanda kimilerinin gözünü dolduran bir paylaşım geldi.
Atakan ve Selen Özyurt çifti, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile bebek beklediklerini duyurdular!
Yaklaşık 4 aylık hamile olan Selen Özyurt'un "Hamileyiz!" paylaşımı da dillere fena düştü tabii. Gelin, Özyurt'un paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!
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