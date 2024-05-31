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Kafalar Grubunun Üyesi Atakan Özyurt ve Eşi Selen Kaldırım'ın Hamilelik Duyurusu Kahkaha Şöleni Yarattı

Kafalar Grubunun Üyesi Atakan Özyurt ve Eşi Selen Kaldırım'ın Hamilelik Duyurusu Kahkaha Şöleni Yarattı

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
31.05.2024 - 22:49

Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'den oluşan YouTube kanalı 'Kafalar'ın üyelerinden Atakan Özyurt ve eşi Selen Özyurt bebek beklediğini açıkladı!

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Sık sık birlikte eğlenceli anılarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Özyurt çiftini mutlaka tanıyanlarınız vardır. Kafalar YouTube kanalının üyelerinden Atakan Özyurt, 2022 yılında Selen Kaldırım ile dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Sık sık birlikte eğlenceli anılarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Özyurt çiftini mutlaka tanıyanlarınız vardır. Kafalar YouTube kanalının üyelerinden Atakan Özyurt, 2022 yılında Selen Kaldırım ile dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Genelde eğlenceli anlarını görmeye alışkın olduğumuz çiftten bugün yine çok eğlenceli ama aynı zamanda kimilerinin gözünü dolduran bir paylaşım geldi.

Genelde eğlenceli anlarını görmeye alışkın olduğumuz çiftten bugün yine çok eğlenceli ama aynı zamanda kimilerinin gözünü dolduran bir paylaşım geldi.

Atakan ve Selen Özyurt çifti, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile bebek beklediklerini duyurdular!

Atakan ve Selen Özyurt çifti, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile bebek beklediklerini duyurdular!

Yaklaşık 4 aylık hamile olan Selen Özyurt'un "Hamileyiz!" paylaşımı da dillere fena düştü tabii. Gelin, Özyurt'un paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!

Yaklaşık 4 aylık hamile olan Selen Özyurt'un "Hamileyiz!" paylaşımı da dillere fena düştü tabii. Gelin, Özyurt'un paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!

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