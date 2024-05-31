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"Kıvanç'tan Daha Sarışınım" Deyip Yeni İmajını Paylaşan Özge Özpirinçci Fark Etmeden Dostunu Dillere Düşürdü!

"Kıvanç'tan Daha Sarışınım" Deyip Yeni İmajını Paylaşan Özge Özpirinçci Fark Etmeden Dostunu Dillere Düşürdü!

Kıvanç Tatlıtuğ
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
31.05.2024 - 20:52

Yakamoz S-245 dizisinde birlikte rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci uzun bir aradan sonra bir araya geldi. ''Kıvanç’tan daha sarışınım.'' diyen Özpirinçci'nin paylaşımı ise dillere fena düştü!

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Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi'nin yer aldığı yerli bilim kurgu dizisi Yakamoz S-245, kısa sürede en çok izlenen yapımlardan biri olmuştu hatırlarsanız.

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi'nin yer aldığı yerli bilim kurgu dizisi Yakamoz S-245, kısa sürede en çok izlenen yapımlardan biri olmuştu hatırlarsanız.

Hatta dizinin sevenleri yeni sezonu da merakla beklemeye daha ilk sezon bitmeden başladı. Dizi bu kadar sevilince yeni sezonun merakla beklenmemesi garip olurdu tabii.

Hatta dizinin sevenleri yeni sezonu da merakla beklemeye daha ilk sezon bitmeden başladı. Dizi bu kadar sevilince yeni sezonun merakla beklenmemesi garip olurdu tabii.

Bugün Özge Özpirinçci ve Kıvanç Tatlıtuğ'un buluşması da herkesi heyecanlandırdı! "Yeni sezon mu geliyor?" sorularını bir kenara bırakacak olursak Özpirinçci'nin ''Kıvanç’tan daha sarışınım.'' notuyla yaptığı paylaşımda dikkat çeken noktalardan biri de Tatlıtuğ'un saçları oldu. Hatta Tatlıtuğ'un saç stili sosyal medya kullanıcılarının diline düştü desek yeri.

Bugün Özge Özpirinçci ve Kıvanç Tatlıtuğ'un buluşması da herkesi heyecanlandırdı! "Yeni sezon mu geliyor?" sorularını bir kenara bırakacak olursak Özpirinçci'nin ''Kıvanç’tan daha sarışınım.'' notuyla yaptığı paylaşımda dikkat çeken noktalardan biri de Tatlıtuğ'un saçları oldu. Hatta Tatlıtuğ'un saç stili sosyal medya kullanıcılarının diline düştü desek yeri.

Gelin ünlü ikilinin paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım👇🏻

Gelin ünlü ikilinin paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım👇🏻
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