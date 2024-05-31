Sokak Hayvanları Yasasına Köpek Taklidi Yaparak Tepki Gösteren Hatice Bu Sefer de Canlı Yayında Havladı!
Sokak Hayvanları Yasasına Köpek Taklidi Yaparak Tepki Gösteren Hatice Bu Sefer de Canlı Yayında Havladı!
30 gün içinde sahiplenilmeyen hayvanların uyutulması yasasına tepkisini köpek taklidi yaparak gösteren şarkıcı Hatice, bu sefer de canlı yayında havladı.
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Hayvanseverliği ile bilinen şarkıcı Hatice, 30 gün içinde sahiplenilmeyen hayvanların uyutulması yasasına tepkisini bir kafede köpek taklidi yaparak yiyecek istediği anları "Daha ne kadar açıklayıcı olabilirim, doyurmak yerine öldürmek neden?" notuyla paylaşmıştı.
Ünlü şarkıcı çıkması planlanan hayvan yasasına bu sefer de canlı yayında havlayarak tepki gösterdi.
İşte o anlar 👇🏻
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havladı ve lüks cipine binip bir tane köpekle karşılaşmadan villasına girdi
Arabaya saldıran köpeklere havlarım ben çok etkili bi yöntem, öyle yaparak kaç tanesini şok edip takla attırdım 😄
Yasa tasarısına katılan taraf belli, standart. Karşı cenahta çok ilginç insanlar var. Biri de bu hanım mesela. Utanma hissine karşına bir bağışıklık geliştir... Devamını Gör