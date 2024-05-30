Gülben Ergen Üstüne Yapışan İkonik Cümlesi "Bana Unutmayın ki Hiçbir Şey Olmaz"ın Anlamını Açıkladı!
Gülben Ergen Üstüne Yapışan İkonik Cümlesi "Bana Unutmayın ki Hiçbir Şey Olmaz"ın Anlamını Açıkladı!
Gülben Ergen'in yıllar önce söylediği o ikonik 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' cümlesini hatırlamayan yoktur herhalde. Biz o cümlenin birilerine gönderme olduğunu düşünüyorduk ki Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' cümlesinin anlamını açıkladı.
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Dillere dolanan şarkıları ile müzik listelerini yıllardır alt üst eden Gülben Ergen, açıklamaları ve paylaşımları ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
Özellikle de ünlü sanatçının bir röportajında söylediği "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz, şimdi de gülüyorum sonra da gülerim bu oyun hep böyledir." cümlesini hatırlamayan yoktur herhalde.
Unutanlar için o ikonik cümleyi hemen hatırlayalım 👇🏻
Neredeyse herkes bu cümlenin bir gönderme, bir laf sokma olduğuna emindi. Ta ki Gülben Ergen, yıllar önce söylediği o cümlenin anlamını açıklayana kadar.
Haliç Kongre Merkezi'nde bir etkinliğe konuşmacı olarak katılan ünlü isim, yıllar önce söylediği cümle için "Çalışana ve üretene bir şey olmuyor. İşinizi korumaya, parlatmaya, yenilemeye ve büyütmeye açık olursak bir şey olmuyor gerçekten." açıklamalarında bulundu.
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