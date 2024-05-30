Gülben Ergen Üstüne Yapışan İkonik Cümlesi "Bana Unutmayın ki Hiçbir Şey Olmaz"ın Anlamını Açıkladı!

Gülben Ergen'in yıllar önce söylediği o ikonik 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' cümlesini hatırlamayan yoktur herhalde. Biz o cümlenin birilerine gönderme olduğunu düşünüyorduk ki Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' cümlesinin anlamını açıkladı.