Katılmasını İstediği İsimleri de Saydı: Kenan Doğulu'dan 17 Yıl Sonra Eurovision İtirafı!
Katılmasını İstediği İsimleri de Saydı: Kenan Doğulu'dan 17 Yıl Sonra Eurovision İtirafı!
Kenan Doğulu, katıldığı bir programda 17 yıl sonra Eurovision hakkında itiraflarda bulundu.
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Şarkıları ile yıllardır müzik listelerinin altını üstüne getiren Kenan Doğulu, kariyerinin yanı sıra evliliği, paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.
Hatırlarsanız ünlü şarkıcı 2007 yılında "Shake It Up Şekerim" şarkısıyla Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiş ve 4. olmuştu.
Bir programa konuk olan Kenan Doğulu 17 yıl önce katıldığı Eurovision hakkında dikkat çeken itiraflarda bulundu. "Benim derecem dördüncülüktü ama ben sabaha kadar ağlamıştım" diyen Doğulu, bugün hala ülkemizin yarışmaya katılmasını istediğini söyledi. Ünlü şarkıcı yarışmaya katılması gereken isimler arasında ise Edis ve Gaye Su Akyol'u saydı.
İşte o anlar 👇🏻
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