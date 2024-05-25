Muammer Ketenci'nin Cannes'a Giden CZN Burak Yorumu "Hiçbir Şey Bilmediğim Konuda Sallarken Ben" Dedirtti
Muammer Ketenci'nin Cannes'a Giden CZN Burak Yorumu "Hiçbir Şey Bilmediğim Konuda Sallarken Ben" Dedirtti
Modacı Muammer Ketenci'nin Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyen CZN Burak için yaptığı yorum dillere düştü.
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Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Hande Erçel, Birce Akalay, Özge Gürel, Melis Sezen, Sibil Çetinkaya gibi birçok ünlü ismin akın edip birbirinden farklı kombinlerle boy gösterdiği 77. Cannes Film Festivali haftalardır gündemimizde biliyorsunuz ki.
Bu yıl neredeyse gitmeyen kalmadı diyebileceğimiz Cannes'ın kırmızı halısında boy gösteren isimlerden bir tanesi de 'CZN Burak' adıyla tanıdığımız Burak Özdemir olmuştu.
Her zamanki güler yüzü ile kırmızı halıda yürüyen ve kameralara el sallayan ünlü ismin verdiği kilolar da dikkat çekmişti. Tabii CZN Burak'ın Cannes'a gitmesine herkesin bir yorumu oldu ancak bu yorumların en dikkat çekeni modacı Muammer Ketenci'den geldi.
Konuk olduğu programda CZN Burak'ın Cannes kombinini yorumlayan Ketenci, "Geçin bunları boşverin, hangi grup bu A mı B mi? Sıfır negatif olmadığı belli, çünkü herkese kan veremez bu." yorumuyla şaşırttı.
İşte o anlar 👇🏻
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